El Ministerio de la Guerra de EEUU difundió imágenes calificando a los tripulantes de la embarcación como "narcoterroristas"

Nuevo ataque en el Pacífico Oriental: EEUU mata a cuatro hombres en el bombardeo contra una presunta narcolancha

Estados Unidos ha vuelto a atacar este lunes una nueva lancha, supuestamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. En el operativo militar al que el Ejército llama 'Lanza del Sur', ha matado a los dos tripulantes de la embarcación.

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes hombres, a los que define como "narcoterroristas" murieron bajo fuego de los misiles lanzados por EEUU cuando navegaban por aguas internacionales con la autorización del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los ataques de EE.UU. en el Pacífico y el Caribe en un operativo militar sin precedentes

Estados Unidos ha atacado a más de 30 lanchas durante operativos militares y ha matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o los detalles de la actividad de narcóticos de los que se les acusa.

La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador fue asesinado en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un "alborotador".