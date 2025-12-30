Los investigadores no descartan ninguna pista ante la posible causa de muerte: una hepatitis fulminante

La mujer de 50 años y su hija de 15 acudieron con síntomas de intoxicación alimentaria pero fueron mandadas a casa

Compartir







La Fiscalía de Campobasso, al sur de Italia, investiga la muerte de Antonella Di Ielsi, de 50 años, y su hija Sara, de 15, que fallecieron el fin de semana por una grave de intoxicación alimentaria. Las dos fallecidas acudieron dos veces a las urgencias de un hospital de la localidad pero los médicos no advirtieron la gravedad de sus estados reenviándolas a casa, donde murieron. Se investiga si alguna de los alimentos preparados por Navidad estaban contaminados con un veneno para ratones con el que la familia había desinfectado el negocio.

Hay cinco médicos investigados por la muerte de la mujer y su hija, que acudieron el sábado con síntomas de intoxicación alimentaria, según ha publicado SkyNews Italia.

PUEDE INTERESARTE Desalojan el hotel de Estambul donde murieron una turista alemana y sus dos hijos por presunta intoxicación alimentaria

Los agentes de la Brigada Móvil de Campobasso se han incautado una gran cantidad de alimentos de la vivienda donde la familia había celebrado la cena navideña. Requisaron botes, conservas, productos comestibles y restos de comida, que recuperaron de la nevera, pero también de la basura, incluyendo conchas de almejas. Los investigadores no descartan ninguna posible causa y están explorando todas las pistas, a la espera de los resultados de las pruebas técnicas y toxicológicas.

La Fiscalía, también, está investigando una posible contaminación accidental de la harina porque hace unos meses, se desinfectó con veneno contra las ratas, un molino harinero propiedad de los familiares del padre. No se ha descartado la posibilidad de contaminación de la harina con raticida, pero por ahora, esta es solo una de las muchas hipótesis que se baraja.

La Fiscalía investiga a cinco médicos por posible negligencia: murieron de una hepatitis fulminante

La investigación, coordinada por la Fiscalía, se centra no solo en identificar el posible agente causal, sino también en reconstruir la secuencia de eventos médicos, incluyendo las visitas a las Urgencias del hospital de Cardarelli en los días previos a las muertes; para ello ya se han revisado los historiales médicos y los informes hospitalarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El padre, también intoxicado se encuentra hospitalizado en Roma, aunque la madre y su hija de 15 años fallecieron en el hospital de Campobasso de lo que parece una hepatitis fulminante.

"La investigación se centra principalmente en reconstruir todas las intervenciones médicas", ha explicado la fiscal Nicola D'Angelo, "con especial atención a las visitas previas de la joven de 15 años y su madre a urgencias. De hecho, parece que la menor había acudido al centro dos veces antes de su fallecimiento. Dada la extrema complejidad del cuadro clínico", añadió la fiscal, "se han ordenado evaluaciones multidisciplinarias para determinar si hubo negligencia o subestimación del cuadro clínico de la menor y su madre, o de errores en los protocolos de diagnóstico".