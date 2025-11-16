El padre de la familia permanece en cuidados intensivos y otros dos turistas alojados en el mismo hotel también fueron hospitalizados

Los investigadores tomaron muestras del agua y una habitación de la planta baja fue desinfectada con productos químicos

EstambulEl hotel de la ciudad turca de Estambul donde murieron una turista alemana y sus dos hijos ha sido evacuado en medio de un posible caso de intoxicación alimentaria ha sido evacuado este pasado sábado por la noche para facilitar la investigación de lo ocurrido, según ha informado la agencia estatal de noticias turca Andalou.

Los huéspedes fueron trasladados a otros hoteles el sábado por la noche, según la agencia. A continuación, las autoridades retiraron todos los objetos del hotel, ubicado en el distrito de Fatih, para su análisis en laboratorio.

Los investigadores forenses ya habían tomado muestras del agua potable. Una habitación en la planta baja también fue desinfectada con productos químicos, presumiblemente pesticidas, que se utilizan habitualmente para combatir plagas, informó la agencia.

Cuatro personas han sido detenidas

Dos personas que llevaron a cabo la desinfección y el gerente del hotel fueron arrestados el sábado, como también habría sido detenido este domingo el panadero de una tienda próxima al establecimiento, según fuentes policiales a medios turcos.

El padre de la familia permanece en cuidados intensivos, mientras que otros dos turistas alojados en el mismo hotel fueron ingresados en el hospital el sábado.

La familia habría ingerido el 11 de noviembre mejillones rellenos de arroz y picantes en un puesto callejero del barrio de Ortaköy, en la costa oriental de la parte europea de Estambul, y comieron juntos en un restaurante. Después comenzaron a sentir náuseas y vómitos y acudieron al día siguiente a un hospital.

Tras ser atendidos regresaron al hotel y al poco tiempo la madre encontró a la hija inmóvil. Los sanitarios que acudieron certificaron su muerte y trasladaron de nuevo a toda la familia al Hospital Universitario y de Investigación de Taksim. Dos huéspedes de ese mismo hotel han sido hospitalizados con síntomas similares, según se ha podido saber este sábado.

Hasta el momento, las autoridades presumen que la causa de las muertes fue una intoxicación alimentaria. Al ser consultado por CNN Türk sobre la posible intoxicación alimentaria, uno de los dueños del hotel declaró que el hotel no tiene restaurante y solo ofrece agua.