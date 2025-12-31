Los seguidores de Navalni desvelan la lujosa mansión oculta de Putin en Crimea: así es por dentro

La Fundación anticorrupción de Rusia, creada por Navalni, desvela la mansión secreta de Putin en Crimea

Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin y "reconsiderará" su postura negociadora

La sombra del fallecido Navalni sigue planeando sobre Putin. Sus seguidores han sacado a la luz una nueva residencia, que no consta entre las reconocidas oficialmente por el presidente ruso. Un ostentoso palacio situado en la anexionada península de Crimea.

Esta mansión antes perteneció a la familia de Yanukóvich, el expresidente ucraniano. Ahora la disfruta el jefe del Kremlin. Lo ha descubierto y lo acredita la Fundación anticorrupción de Rusia, creada por Navalni, su gran opositor. Después de ser envenenado encarcelado, torturado y de llevar casi 2 años fallecido. Navalni sigue siendo de los único capaz de amargarle las fiestas a Putin.

La nueva, humilde y secreta, hasta ahora, morada de Putin está concretamente en la Crimea ocupada, bañada por el Mar Negro, a 20 kilómetros de Sebastopol. Un palacio de 9.000 metros cuadrados sin contar la casita anexa de huéspedes de 5.000.

Los aseos forrados de mármol son de 50 metros cuadrados. Sólo los grifos y soportes para papel higiénico han costado 240.000 euros. Escaleras y barandillas de oro, cine privado y bodega, spa con baño turco, helipuerto, piscinas múltiples y seguridad 24 horas. No falta un detalles de lujo.

El complejo incluye hospital, con máquina de rayos X, dentista, laboratorio, y cámara de crioterapia para renovar con frío los tejidos. Es uno de los rasgos que definen la personalidad de Putin, el sueño de vivir lo más posible además de intentar que Rusia vuelve a ser el imperio que fue. Como un zar, al menos, sí parece vivir él.