La reina Camila del Reino Unido ha expresado este miércoles en una entrevista con la BBC la "ira" que sintió al vivir en primera persona un incidente de agresión cuando era adolescente. Ocurrió en un tren, un hombre se acercó a ella, la tocó y ella se defendió. Es un suceso que había sido publicado en un libro, pero que nunca había verbalizado. Tras lo ocurrido, puso una denuncia contra el asaltante, que fue detenido.

"Recuerdo algo que había estado rondando por mi mente durante mucho tiempo, que cuando era adolescente, me atacaron en un tren, y lo había olvidado, pero recuerdo que en ese momento me enfadé mucho. Era ira", ha explicado la reina consorte de Inglaterra.

"Estaba leyendo un libro y un chico, un hombre, me atacó, y yo me ‍defendí". Dijo que no conocía al ⁠hombre que la atacó Es la primera vez que la reina habla en primera persona de este episodio, que salió a la luz el pasado mes de septiembre en el libro 'El poder y el palacio', de Valentine Low. Según ese libró, la reina se zafó del atacante con el tacón de su zapato, algo que su madre le habría aconsejado, y el hombre fue detenido después de que lo denunciara.