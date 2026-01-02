El joven Emanuele Galeppini, que vivía en Arabia Saudí, era una promesa del golf

Españoles residentes en Suiza, “en shock” tras el incendio mortal en Crans-Montana: “Seguro que conozco a padres de algunos de los que murieron”

Las autoridades suizas han identificado a la primera víctima italiana en la tragedia en el bar de la estación de esquí, en Suiza. Se trata de Emanuele Galeppini, un menor de 17 años, que residía en Dubai. El fallecido, una promesa del golf, según la federación italiana de este deporte que ha confirmado la noticia recordando al joven atleta tenía "una pasión y unos valores auténticos" por este deporte.

La identificación de las víctimas mortales en el incendio en el que han muerto 47 personas y hay 112 heridos, cinco de ellos en graves condiciones. Las autoridades, sin embargo, han explicado que las identificaciones de los cuerpos llevarán tiempo a causa de las dificultades de este proceso por el estado de los cadáveres, afectados por las llamas.

Los supervivientes del incendio han relatado a las autoridades el infierno que vivieron mientras todo se quemaba a su alrededor. Muchos jóvenes que disfrutaban de la última noche del año en el local de lujo Crans-Montana, se encontraban en el sótano con una única escalera para salir, que era muy estrecha.

Trasladan a tres jóvenes italianos con graves quemadura a un hospital de Milán

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha confirmado que son seis desaparecidos de los que no se tiene información alguna, mientras que hay otros 13 ingresados en diferentes hospitales de Suiza e Italia.

Los tres pacientes italianos, que fueron trasladados en helicóptero al hospital Niguarda de Milán, centro de referencia del norte italiano para casos de grandes quemados, son una mujer de 30 años y dos chicos de 16 y han llegado intubados y con quemaduras en torno al 30 % y 40 % de sus cuerpos. Otros dos jóvenes víctimas del incendio hospitalizados en Berna y Zurich por ahora no pueden ser enviados a Italia debido a su grave situación.

El incendio se desató la pasada noche en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban la Nochevieja, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.