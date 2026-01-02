Testigos presenciales relatan cómo el fuego en el bar 'Le Constellation' se propagó en segundos por el interior

Españoles residentes en Suiza, “en shock” tras el incendio mortal en Crans-Montana: “Seguro que conozco a padres de algunos de los que murieron”

La investigación sobre la catástrofe de Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana continúa analizando el origen del incendio que ha causado la muerte de 47 personas tras desatarse el fuego en el interior del bar 'Le Constellation'. Los testimonios de quienes lograron escapar de las llamas narran el horror vivido en el interior del local mientras arrojan pistas de lo sucedido: muchos apuntan a que todo se desató debido al uso de bengalas dentro del bar, una de las cuales provocó el incendio del techo.

"Una mujer se subió a hombros de otra con dos botellas y las bengalas encendidas. Las acercó tanto hasta el techo que acabó golpeándolo y comenzó a arder", cuenta hoy un joven, mientras todavía resuena en su cabeza y en la de otros de los que lograron escapar los estremecedores gritos de auxilio: "Veíamos cómo la gente gritaba. Corrían", relata otro un día después del horror.

El incendio en el bar de Crans-Montana, Suiza

Al borde de las dos de la madrugada, poco después de dar la bienvenida al 2026, el ambiente festivo se truncó en segundos. Según explican, lo que en un principio pareció una pequeña llama que algunos clientes intentaron sofocar, se transformó de inmediato en una bola de fuego que se propagó rápidamente desencadenando otras explosiones, de acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores. El pánico se apoderó del recinto cuando el humo negro comenzó a invadir el espacio, dejando a los asistentes con apenas margen de maniobra para buscar las salidas de emergencia.

Un embotellamiento mortal en las vías de escape

La arquitectura del local se convirtió en una trampa mortal para las decenas de jóvenes que celebraban la entrada del año. La escalera principal, excesivamente estrecha para el volumen de personas que intentaban descender simultáneamente, colapsó rápidamente formando un tapón humano. Desesperados, algunos de los asistentes intentaron patear los cristales de los ventanales para saltar al exterior y evitar perecer asfixiados. Muchos, por desgracia, no lo consiguieron.

"Agarré a mi amigo del brazo, subí las escalares y le solté. Entonces, me dejó de contestar", ha contado una joven entre lágrimas.

El heroísmo de Paolo, hospitalizado que logró rescatar a varias personas

En medio de la desolación, han emergido también relatos de valentía como el de Paolo, un hombre actualmente hospitalizado por inhalación de humo. Junto a otras personas, arriesgó su vida para poner a salvo a cerca de una veintena de personas antes de que el oxígeno fuera inexistente en el interior.

"Con la ayuda de otros sacamos a unas 20 personas. Los riesgos puedes verlos ahora", ha contado desde el centro sanitario, donde se recupera de las secuelas de un incendio cuyas marcas físicas son visibles en su rostro y manos.

Lamentablemente, el proceso de identificación ha confirmado los peores temores de las autoridades suizas. La primera víctima mortal identificada oficialmente es un joven de nacionalidad italiana de tan solo 16 años de edad. Los equipos forenses advierten que, dada la naturaleza del evento, es muy probable que un porcentaje mayoritario de los fallecidos sean menores de edad, lo que eleva la magnitud de la tragedia a niveles insoportables para la comunidad local e internacional.