Consecuencia de sendas avalanchas de nieve registradas este jueves en los Alpes italianos

Al menos dos personas han fallecido y otra se encuentra desaparecida como consecuencia de sendas avalanchas de nieve registradas este jueves en los Alpes italianos, en el norte del país.

En la provincia de Cuneo, una avalancha arrastró a cuatro personas cerca de un refugio de montaña a 2.300 metros de altitud, dejando un muerto, dos heridos y un desaparecido

Los equipos de rescate han desplegado helicópteros, servicios de emergencia de montaña y bomberos para asistir a las víctimas y buscar al desaparecido.

Por otra parte, en la provincia de Vicenza, en las cercanías de Recoaro Terme, un esquiador de montaña perdió la vida al ser arrastrado varios decenas de metros por otra avalancha, mientras que la persona que le acompañaba resultó ilesa.

Estos incidentes se producen en un contexto invernal con acumulaciones de nieve considerables en los Alpes

Los riesgos de aludes son habituales en determinadas condiciones meteorológicas y de terreno con fuerte pendiente. Las avalanchas en esta región han provocado tragedias históricas en el pasado, como la avalancha en el hotel Rigopiano en 2017, que causó numerosas víctimas tras un desprendimiento masivo de nieve y hielo, siendo una de las más graves en Italia en años recientes.

Las autoridades continúan las labores de rescate y seguimiento de la situación en las zonas afectadas, con particular atención a la búsqueda del desaparecido y a la atención médica de los heridos.