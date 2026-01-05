Yolanda Benítez Esperanza Calvo 05 ENE 2026 - 21:29h.

Ledezma defiende que el día que haya urnas "esas elecciones las va a ganar con un resultado inédito María Corina Machado".

Última hora de la detención de Nicolás Maduro: Delcy Rodríguez jura "con dolor y con honor" como presidenta de Venezuela

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, tiene clara su postura respecto a una Venezuela en la que Donald Trump ha elegido a Delcy Rodríguez como la sucesora de Maduro. Al menos, por el momento. "No es que lo de Delcy tenga las patas muy cortas, es que no tiene patas para poder marcar un trecho", confiesa Ledezma a Informativos Telecinco.

"Eso es un esperpento, que va a desaparecer, como desapareció en dos horas Nicolás Maduro. Cuando Edmundo llame a elecciones libres, se hagan dos, o tres, cuatro, diez, veinte elecciones, esas elecciones las va a ganar con un resultado inédito María Corina Machado".

Ledezma ha contestado a Donald Trump, que dijo que Machado no tenía la confianza de su pueblo, señalando que "Machado tiene el respaldo y el bien ganado respeto de la ciudadanía venezolana".