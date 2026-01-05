Maduro se declara inocente en el tribunal de Nueva York: "Soy un hombre decente, el presidente de mi país"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente en su primera audiencia ante tribunal de Nueva York.

Así se precipitó la operación relámpago de las fuerzas especiales para capturar a Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente en su primera audiencia ante tribunal de Nueva York después de haber sido capturado durante el fin de semana por fuerzas estadounidenses en una operación militar que incluyó varios ataques contra el país latinoamericano.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado cuando se le ha preguntado al jefe de Estado venezolano cómo se declararía, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. El líder chavista ha afirmado ante el tribunal que sigue siendo la máxima autoridad de su país y denuncia que ha sido secuestrado: "Soy el presidente de Venezuela. Me capturaron en mi casa en Caracas". En este sentido esta frase apela a la inmunidad. Al salir de la sala del tribunal dijo en español: "Soy un prisionero de guerra".

El abogado de Maduro habla de "secuestro militar", pero no pide su libertad aún

Barry Pollack ha declarado tras la comparecencia de Maduro y su mujer ante un tribunal de Nueva York donde se han declarado inocentes que "no está buscando la liberación bajo fianza en este momento»" pero que podría hacerlo más adelante. Al mismo tiempo, el abogado ha señalado que "hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar". Pollack ha afirmado que Maduro tiene problemas de salud que requerirán atención.

La comparecencia, que ha durado menos de una hora, ha estado encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton. La próxima audiencia será el sábado 17 de marzo a las 11.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española).

El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Cilia Flores también se declara inocente

Cilia Flores también se declaró inocente este lunes en su primera audiencia ante un tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo Flores al juez.

Flores es acusada, entre otras cosas, de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007. “Soy la primera dama de la República de Venezuela”, le dijo Flores previamente al juez.

Barry Pollack, abogado de Maduro, ha manifestado que ahora mismo, "no está buscando la liberación bajo fianza", pero que podría hacerlo más adelante. Al mismo tiempo, ha señalado que "hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar".

Pollack ha afirmado que Maduro tiene problemas de salud que requerirán atención. El abogado de Cilia Flores también ha señalado que tiene lesiones más graves y que también va a requerir de atención médica.

A favor y en contra de Maduro a las puertas de tribunal

Multitudes de personas se han congregado cerca del juzgado de Nueva York donde comparece el destituido presidente venezolano Nicolás Maduro. Dos grupos, divididos en bandos opuestos, se manifestaron en el lugar: algunos vitoreaban su captura y otros protestaban en contra. Se vio a personas ondeando banderas venezolanas y coreando consignas como: “¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!”.

Se vio a una persona ondeando un gran asta con una bandera venezolana, así como una bandera que decía “Trump para rey”. Otra persona sostenía un cartel que decía: “Libertad para nuestros presos políticos en Venezuela”. Otros portaban pancartas con la leyenda “Libertad para el presidente Maduro”. También ondeaban banderas venezolanas.