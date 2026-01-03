EEUU captura a Maduro en una incursión en Caracas y anuncia que "se hará cargo" de Venezuela

EEUU ataca Venezuela | Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro, "el único presidente de Venezuela"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, apuntó este sábado que la captura en Caracas de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar se inscribe en una ofensiva más amplia que incluye, entre otros objetivos, el de descabezar el llamado cartel de los Soles, organización de cuya dirección acusa al mandatario venezolano.

El cartel de los Soles es una organización vinculada al narcotráfico y señalada por Estados Unidos como grupo terrorista.

Organización terrorista extranjera, según EEUU

Washington sostiene que está integrado por altos mandos militares y miembros del Gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro, y lo acusa de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa. Estas acusaciones Caracas las ha negado de forma reiterada.

Su nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos. Las primeras denuncias sobre su existencia se remontan a 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de participar en el tráfico de drogas.

Estados Unidos lo designó oficialmente en 2025 como organización terrorista extranjera (FTO), tras haberlo catalogado previamente como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

Esta decisión fue respaldada por gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, mientras que Venezuela y Cuba han rechazado la acusación, calificándola de “invento” o “fetiche” de Washington.

Objeto de investigaciones y acusaciones internacionales

El Departamento de Estado estadounidense afirma que el cartel proporciona apoyo material a organizaciones terroristas y amenaza la seguridad regional. En el contexto de esta designación, EE.UU. ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro y otros miembros del grupo.

El Cartel de los Soles sigue siendo objeto de investigaciones y acusaciones internacionales, especialmente tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, hecho que los gobiernos de Argentina y Ecuador vincularon directamente con la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido quien ha informado de la incursión militar que ha permitido la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, y quien ha anunciado que Estados Unidos "se hará cargo" del gobierno de la nación petrolera.

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible", ha explicado Trump en rueda de prensa desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país".

Sin embargo, las instituciones venezolanas controladas por el 'chavismo' que aupó a Maduro al poder, continúan en funcionamiento y la que sería su 'número dos' a nivel político, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha exigido una "prueba de vida" a Estados Unidos que confirme el bienestar del matrimonio.

Asimismo, Caracas ha solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la "agresión criminal" de Estados Unidos. Venezuela denuncia "un conjunto de ataques armados brutales" de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas y otras ciudades de Miranda, Aragua y La Guaira. "Tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones", ha asegurado.