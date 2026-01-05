También tendrán que indemnizar a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, con 10.000 euros por daños morales

Las imágenes de los acusados por acoso a Brigitte Macron, a su llegada al juzgado: "Tendrían que pedirme disculpas ellos"

Compartir







La Justicia de Francia ha dictado sentencia en uno de los casos de difamación digital más mediáticos de los últimos años en el país. El Tribunal Correccional de París ha impuesto penas de entre cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacoso a la primera dama francesa, Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron.

Todos ellos han sido hallados culpables de una campaña de bulos dirigida contra ella y tendrán que indemnizarla, además, con 10.000 euros por daños morales.

Los ciberacosadores de Brigitte Macron

Si bien se han dictado las penas de privación de libertad contra ellos, los magistrados han estipulado que los condenados solo ingresarán en prisión en el supuesto de que incurran en reincidencia. La resolución judicial, no obstante, busca sentar un precedente sobre la responsabilidad legal de quienes propagan noticias falsas y ataques personales en el entorno digital. Además de la pena de cárcel, el fallo judicial establece que los diez responsables deberán abonar de manera conjunta la citada indemnización de 10.000 euros a Brigitte Macron, una cuantía que se otorga en concepto de daños morales tras quedar acreditado el perjuicio reputacional y el hostigamiento sufrido por la primera dama a través de diversas redes sociales.

Concretamente, la investigación ha revelado que el grupo de acosadores estaba compuesto por personas de perfiles profesionales muy diversos, con edades comprendidas entre los 41 y los 65 años. Entre ellos se encuentran desde un corredor de bolsa y un galerista hasta una vidente y un cargo electo de ámbito local.

PUEDE INTERESARTE Un empleado del Elíseo roba parte de la vajilla de lujo de Macron en el Palacio de Elíseo de Francia

Los ciberacosadores difundieron bulos y mensajes tránsfobos contra ella

El núcleo de la acusación se centraba en la difusión sistemática de teorías de la conspiración y bulos tránsfobos contra la esposa del presidente. En ese sentido, los condenados alimentaron la falsa narrativa de que Brigitte Macron habría nacido hombre y era, supuestamente, una mujer transgénero. Dichas mentiras se mezclaron con ataques constantes y comentarios despectivos sobre la brecha de edad existente entre ella y el presidente Emmanuel Macron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora, con este veredicto, el tribunal parisino concluye un proceso que pone el foco en los límites de la libertad de expresión frente al derecho al honor. Al respecto, la sentencia subraya que el anonimato o la distancia física que ofrece internet no exime de las consecuencias legales derivadas de la difamación y el acoso selectivo contra, en este caso, figuras públicas.