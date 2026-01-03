El presidente de EEUU ha publicado la primera imagen de Nicolás Maduro tras capturarle en Venezuela

EEUU ataca Venezuela | Donald Trump da detalles en rueda de prensa sobre la detención de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su red social TruthSocial la primera imagen de Nicolás Maduro tras capturarle en Venezuela.

A través de una publicación en la plataforma social, Trump ha compartido la primera imagen del presidente de Venezuela detenido por parte de Estados Unidos. "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribe Trump junto a la imagen.

La primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado en Venezuela

En la fotografía Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

Con un chándal de color gris, el presidente de Venezuela permanece completamente aislado a bordo del avión al llevar unas gafas que le impiden la visión y unos cascos con lo que, también, se le impide la audición.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Ejército de EEUU había capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

"Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama", ha proclamado Rodríguez.

Trump ha realizado el anuncio inicial en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que Maduro y su mujer han sido "trasladados fuera del país" después de "un ataque a gran escala" en una operación efectuada junto a las agencias de la ley norteamericanas.

Una "operación brillante", según Trump

En comentarios al New York Times, Trump ha celebrado "una operación brillante" sobre la que dará más información en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida) a las 17.00, hora peninsular española.

Horas antes de este anuncio, Estados Unidos ha desencadenado una serie de ataques aéreos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano, en una primera reacción, ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, ha confirmado al menos un ataque "disparados con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales hablan también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira. De momento no hay constancia de víctimas.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.