EEUU se retracta de la acusación de que Maduro liderase el llamado Cártel de los Soles

Nueva YorkEn las últimas horas Nicolás Maduro, su hijo y algunos diputados venezolanos han repetido en varias ocasiones el símbolo de la victoria y de la resistencia que popularizó Churchill en la II Guerra Mundial. Ahora, este signo se extiende como una gran sombra de duda acerca de las intenciones del chavismo: sobre su colaboración con Estados Unidos o sobre su disposición a celebrar elecciones libres.

El gesto, muy popular entre el chavismo desde que tomó el poder, se lo hemos visto hacer a Nicolás Maduro cuando llegaba detenido a Nueva York y a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en la Asamblea Nacional. También lo ha llevado a cabo al mismísimo presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta Delcy Rodríguez y uno de los hombres con más poder en el país.

Ese era el mensaje desafiante que quería trasladar Nicolás Maduro. Ayer, en sede judicial, Maduro se reivindicó como presidente legítimo de Venezuela y se declaró inocente de todos los cargos. Ahora continúa bajo custodia en una dura cárcel neoyorquina.

Después de comparecer ante el juez y declararse inocente, Maduro salía del Tribunal Federal rumbo a la prisión de Brooklyn. La cárcel denominada como "el infierno en la tierra”, como describen juristas estadounidenses el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, es una de las prisiones con peor reputación del país donde sus reclusos, como es el caso de Maduro y su mujer, esperan a ser enjuiciados por los tribunales de Nueva York.

La sobrepoblación de internos, la falta de personal y la insalubridad contribuyen a la violencia, a los asesinatos o incluso a los suicidios que ocurren tras sus imponentes paredes.

A pesar de todo, este centro ha sido elegido por las autoridades estadounidenses para albergar a presos muy conocidos. Es el caso del Chapo Guzmán, de Ghislaine Maxwell, expareja del magnate de Jeffrey Epstein, o del rapero y productor musical Sean 'Diddy' Combs. Otros aún están allí, como Luigi Mangione, acusado de matar a un ejecutivo de una compañía de seguros de salud o Ismael 'El Mayo' Zambada, otro narcotraficante que permanece en esa edificación a la espera de su juicio

El Departamento de Justicia de EEUU se retracta de la acusación de que Maduro liderase el llamado Cártel de los Soles

Nicolás Maduro compartirá paredes con todos estos presos a la espera de su juicio, donde hay novedades. Ahora el Departamento de Justicia de EEUU se retracta de la acusación de que Maduro liderase el llamado Cártel de los Soles.

Según se ha podido conocer, las autoridades estadounidenses ahora descartan que se trate de una organización real y lo describen como un "sistema clientelar" y una "cultura de corrupción" alimentada por el dinero del narcotráfico.