07 ENE 2026 - 21:38h.

Continúa la tensión y la situación de incertidumbre en Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. La que era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, juró el pasado lunes como presidenta encargada para la transición. Y es que sin Maduro, varias facciones estarían luchando por el poder ahora mismo en Venezuela. La primera estaría encabezada por ella, Delcy Rodríguez.

La nueva presidenta ha sido la encargada por Estados Unidos para ocupar el vacío de poder. Controlaría, al menos por ahora, el poder ejecutivo. Su hermano, Jorge, el poder legislativo. En esta insólita transición, los hermanos Rodríguez lideran un grupo de tecnócratas dispuestos a pactar con Washington en un ejercicio de continuos equilibrios.

Sin embargo, la principal facción en su contra estaría formada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino y sobre todo por el ministro del interior Diosdado Cabello. Sus ultimas apariciones al frente de colectivos paramilitares no son casualidad. Formaría parte del ala militar. Estados Unidos ha llegado a ofrecer 25 millones de dólares por su cabeza y ahora le recuerda amenazante que también él puede acabar siguiendo los pasos de Maduro.

Otro papel clave aún por definir es el del hijo del líder venezolano, Nicolas Maduro Guerra, 'Nicolasito', como le llaman. Él ha sorprendido posicionándose en primera línea junto a los hermanos Rodríguez.