La captura y detención de Nicolás Maduro ha puesto también su nombre en el foco

Última hora de Venezuela, en directo: la mujer de Nicolás Maduro "podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas"

La captura y detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por orden de Donald Trump ha puesto a Venezuela en el centro de la actualidad política internacional. También a su entorno, entre los que más allá de Delcy Rodríguez, nombrada presidenta en funciones, emerge también el único hijo del líder venezolano, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, más conocido como ‘Nicolasito’.

Nacido el 21 de junio de 1990 fruto del primer matrimonio de Maduro, con Adriana Guerra Angulo, hoy representa no solo uno de los perfiles más reconocidos del chavismo de nueva generación, sino también la voz de su padre y de sus fieles. “Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo", ha dicho en una de sus primeras declaraciones tras la detención de su padre por las fuerzas estadounidenses, llamando a las calles a la movilización popular y a “levantar las banderas de la dignidad” rechazando cualquier percepción de debilidad.

‘Nicolasito’, el hijo de Nicolás Maduro, también imputado por EEUU por narcotráfico

Apasionado de las artes y destacado flautista del Sistema de Orquestas de Venezuela entre 1998 y 2004, terminaría por resignarse, sin embargo, a abandonar la carrera musical para acabar cursando Economía en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, la Unefa, estrechamente relacionada con el bloque militar venezolano.

Titulado oficialmente como economista, ‘Nicolasito’ pronto se iría adentrando en la política venezolana, permaneciendo siempre próximo a su padre. Tanto es así que tras la llegada de Maduro al poder en 2013, él fue nombrado jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia; un cargo que le adentraría ya en la composición de Gobierno.

Cuatro años más tarde, en 2017, ‘Nicolasito’ escalaría en sus cargos institucionales para ser elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, llegando a obtener en 2021 un escaño, siendo diputado desde entonces.

Ganando fuerza en el Partido Socialista Unido de Venezuela hasta el punto de pensar alguno de sus seguidores que podría llegar a convertirse un día en sucesor de su padre, hoy la realidad es que su nombre está en el foco después de que la fuerza militar estadounidense, por orden de Donald Trump, haya detenido a su progenitor junto a su esposa, por un compendio de acusaciones: desde narcotráfico y terrorismo a conspiración, entre otros.

Las acusaciones, además, también señalan directamente a ‘Nicolasito’, al que Estados Unidos también apunta por vinculación con el narcotráfico y el uso de recursos estatales para ello.

Nicolás Maduro Guerra y su mensaje tras la captura de su padre

Imputado por Estados Unidos y con su padre entre rejas en Nueva York, el hijo de Nicolás Maduro, no obstante, ha alzado la voz para llamar a la resistencia y la lucha en las calles.

“Venezuela repudia y denuncia la gravísima agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, lo que constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, escribió a través de su perfil en la red social Instagram, en la que compartió un comunicado en el que instaba a ”todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar” el “ataque imperialista” estadounidense.

“El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular.militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”, escribió.