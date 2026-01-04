'Informativos Telecinco', testigo de la incertidumbre en la frontera entre Colombia y Venezuela

Federico Molina, reportero de 'Informativos Telecinco', ha sido testigo de la incertidumbre en la frontera entre Colombia y Venezuela

Nicolás Maduro, en prisión | Sánchez condena "con rotundidad" el ataque de EEUU sobre Venezuela

Compartir







CúcutaTras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, entrar o salir de Venezuela se ha convertido, por el momento, en una tarea complicada. La frontera con Colombia registra una fuerte presencia militar y un importante despliegue de medios de comunicación internacionales, concentrados principalmente en el puente internacional de Simón Bolívar.

Uno de ellos es Federico Molina, reportero de 'Informativos Telecinco', que ha viajado hasta la zona para conocer de primera mano cuál es la última hora.

El ambiente en la frontera entre Venezuela y Colombia

Hasta la frontera entre Venezuela y Colombia se ha desplazado el equipo de 'Informativos Telecinco', que ha podido comprobar el aumento de la seguridad en la zona.

PUEDE INTERESARTE El operativo para capturar a Maduro habría dejado unos 40 muertos en Venezuela

Los vehículos armados y los controles reforzados dominan un paso fronterizo que habitualmente es uno de los más transitados debido al éxodo venezolano, informa desde la zona Federico Molina.

Este refuerzo llega después de la ofensiva registrada en Caracas en las últimas horas y de las advertencias lanzadas por el expresidente estadounidense Donald Trump contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo que ha elevado aún más la tensión en la región.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras capturarle

Según los testimonios recogidos sobre el terreno, el ambiente es de descontento generalizado. Por un lado, seguidores del chavismo muestran enfado y rechazo a los últimos acontecimientos. Por otro, ciudadanos que esperaban un cambio político en Venezuela expresan su desconcierto y decepción ante la falta de resultados claros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La frontera, tradicionalmente marcada por un constante ir y venir de personas, permanece ahora casi paralizada, reflejando la incertidumbre que vive el país y su entorno más cercano.

El Puesto de Mando Unificado para coordinar la situación en la frontera con Venezuela

Por su parte, el Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"A esta hora, en Cúcuta, Norte de Santander, el Gobierno Nacional instala Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela", ha anunciado Presidencia en una escueta publicación en su perfil en la red social X.

Presidencia ha explicado más tarde en un comunicado que la instalación del PMU de Cúcuta permitirá un mejor seguimiento y análisis de las acciones emprendidas para hacer frente a una coyuntura regional que, ha alertado, "plantea desafíos migratorios muy específicos", sobre todo en materia de salud pública.

Si bien Bogotá reconoce "la necesidad de intensificar las acciones de solidaridad con la población del hermano pueblo venezolano en el marco de la actual crisis que enfrenta", las autoridades del país no obvian que esta coyuntura "representa una prueba clave para los programas humanitarios ya existentes", así como un reto en materia de seguridad para Colombia, que comparte más de más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela.

En este contexto, el Ejecutivo Colombiano ha abogado por un marco de enfoque preventivo, orientado a una atención integral y a la consecución de soluciones duraderas que garanticen "la soberanía, la defensa y la integridad territorial" en la región, y ha anunciado que ya tiene listo el decreto de emergencia --económica, social y ecológica-- por grave calamidad pública, ante una eventual situación de migración irregular ligada a los acontecimientos de los últimos días en Venezuela.

A este respecto, Presidencia ha destacado la presencia permanente de más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública en la frontera entre ambos países, donde se hace más patente esa compleja situación de seguridad fruto de "la convergencia de economías ilegales, grupos armados y vulnerabilidades sociales históricas".

"Los retos humanitarios se estructuran básicamente en dos bloques. El primero, relacionado con el acceso a los alimentos, servicios de salud y educación. Y el segundo, enfocado en la prevención de la discriminación, la xenofobia y las violencias contra la población potencialmente migrante", ha ilustrado.

El Gobierno de Colombia ha reconocido además la importancia de coordinar su respuesta a esta situación con las autoridades locales, departamentales y nacionales, garantizando "un flujo oportuno de información para la toma de decisiones", así como el diseño de "una estrategia de mediano y largo plazo acorde con la naturaleza de la crisis" y la construcción de "grupos operativos interinstitucionales que integren de manera efectiva a los PMU regionales".