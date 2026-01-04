A las 8:47 horas el grupo de rescate halló el cuerpo sin vida del entrenador del Valencia femenino B

La búsqueda continúa para localizar a los otros dos niños españoles desaparecidos en el naufragio

ValenciaLas autoridades de Indonesia han confirmado que han recuperado este 4 de enero el cadáver del valenciano Fernando Martín, el entrenador del Valencia femenino B que se encontraba desaparecido tras el naufragio de un barco turístico en el país.

Recordamos que ya se localizó el 29 de diciembre el cuerpo de la niña española que también iba en la embarcación con la familia española y hace dos días aseguraban que era un día clave en las labores de búsqueda de los tres desaparecidos.

"Exactamente a las 08:47 horas (hora local), el equipo de rescate conjunto encontró un cuerpo sospechoso de ser una víctima del KM Putri Sakinah", había indicado esta mañana el coordinador del operativo, Fathur Rahman, según publicaba el diario indonesio 'Kompas'.

Encontrado en la misma zona que la niña de 12 años

Después de trasladar el cadáver al Hospital de Komodo para el proceso de identificación mediante examen forense, fuentes familiares han apuntado que se correspondía con el del también exfutbolista de 44 años.

Su hallazgo se ha producido concretamente en la misma zona marina donde se avistó y rescató a la menor de 12 años, hija de la mujer de Fernando, Andrea Ortuño. Ésta y una de sus hijas sí lograron sobrevivir al hundimiento.

Distinto destino tuvo su marido y los tres menores que quedaron desaparecidos en las aguas que bañan la isla Padar cuando navegaban hacia la de Komodo, en una excursión turística.

Búsqueda de los dos niños ampliada tres días

Desde las autoridades indonesias han acordado ampliar tres días más la búsqueda de los dos niños que quedan por recuperar del mar. Se trata de un hijo de Fernando y otro de Andrea, de 9 y 10 años.

Los participantes en las labores de rescate ya explicaron que estaban utilizando cuatro potentes equipos sonar para detectar dónde están las víctimas del naufragio del 26 de diciembre.

También están empleando buzos y un dron térmico, según describió la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS). Estos días atrás han ido localizando restos del barco hundido.