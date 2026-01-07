Fuentes presentes en la sala en la que declaró Maduro niegan que cojeara y que su mujer presentará más lesiones que una tirita en la ceja

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos. Tal y como informa la periodista Rosa Conde, que ha hablado con el abogado de ambos, presentaban "dolores físicos".

"Mis clientes me han informado de que presentan dolores físicos que desean que sean evaluados. La señora Flores, dolor en la espalda y quizá tenga una fractura", son las palabras textuales de los abogados en la Corte.

Algunos medios han publicado que se golpearon la cabeza al intentar esconderse en una cámara acorazada. Sin embargo, tal y como informa Conde, que ha hablado con personas presentes en la sala, "más allá de una tirita en la ceja de Cilia, no se apreciaban lesiones visibles", señala.

La cojera de Maduro

Entre las muchas imágenes comentadas de la detención de Maduro, destaca la cojera del líder venezolano durante su traslado al tribunal federal de Nueva York, sin embargo, fuentes que estuvieron presentes en la declaración, niegan que cojeara. "Ambos se levantaron y se sentaron más de 10 veces sin mostrar dolor aparente. Maduro tampoco cojeaba. A diferencia de cuando hay cámaras", concluye Conde.

En el tribunal, además ocurrieron más anécdotas, como la voz de un espontáneo que espetó a Maduro en la sala: "Maduro vas a pagar por tus crímenes de guerra". A lo que Maduro le ha contestado que no, que recuperaría la libertad porque él era "un prisionero de guerra.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado el jefe de Estado venezolano, que ha añadido que es un "hombre decente", así como el presidente de su país. "Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela", ha denunciado durante su turno de palabra en la corte, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

La mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, se declaró también "no culpable, completamente inocente". Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, han estado sentados a un asiento de separación.