'El Helicoide': la cárcel símbolo de 25 años de represión chavista

Nada menos que 18.000 encarcelados y cientos de muertos se estima que ha producido la represión chavista.

Venezuela tiene 20 presos españoles por causas políticas o arbitrarias: la reacción del Gobierno al gesto de Delcy Rodríguez

Compartir







Las organizaciones de Derechos Humanos calculan que hasta hoy había más de 800 personas encarceladas por sus ideas en prisiones venezolanas. Contabilizan además decenas de asesinatos en estos años.

Federico Molina está en la frontera entre Colombia y Venezuela para testar la reacción ante la liberación de los presos políticos que se ha iniciado hoy, una demanda insistente de la oposición y de varios gobiernos. Nada menos que 18.000 encarcelados y 300 muertos se estima que ha producido la represión chavista.

Entre los presos del régimen de Maduro ha habido de todo: desde opositores críticos a ciudadanos encarcelados tras intervenirles mensajes en móvil.

La oposición exige el desarme de los civiles y el fin a la persecución a la prensa -hay 20 periodistas encarcelados-. La liberación de los presos era la primera petición del presidente electo Edmundo González. "Que se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas".

El yerno de Edmundo González es uno de los 806 presos políticos que están en la cárcel

Su propio yerno es uno de los 806 presos políticos que hoy están en las cárceles de Maduro, entre ellos un adolescente. El régimen ya ha tenido gestos similares, liberaciones a las que luego han seguido olas de represión, pero quieren creen que esta vez será distinto.

Como señala Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, espera que sea el comienzo del desmantelamiento del sistema opresivo de Venezuela".

Tras las elecciones de 2024, cuyos resultados no respetó Maduro, 2000 personas fueron encarceladas, y fruto de su represión murieron alrededor de 25 personas. Pero en el histórico, el régimen acumula más de 18.000 presos políticos y cientos de fallecidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A la puerta de su temida cárcel del Helicoide, muchos exigían la liberación de sus familiares arrestados extrajudicialmente y de los que no tenían noticias durante años. "Me detienen solo por estar en el partido clamaban muchos de ellos ante las cámaras".

Human Rights Watch ha documentado episodios de tortura, descargas eléctricas, violencia sexual, asfixia con bolsas, palizas y confinamientos. Muchos entraron y no salieron con vida. Para ellos las liberaciones que se han anunciado hoy llegan tarde.