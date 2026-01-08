Hay 20 españoles que estaban presos en el país por causas políticas o consideradas arbitrarias a finales de 2025

El Gobierno confirma que hay cinco españoles entre los presos políticos liberados en Venezuela

Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha anunciado la liberación de presos, entre los que se encuentran españoles, para “consolidar la paz y la convivencia pacífica”. Una información que ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En Venezuela hay 20 españoles que estaban presos en el país por causas políticas o consideradas arbitrarias a finales de 2025. El Gobierno llevaba desde hace semanas intentando que se excarcelase a los dos turistas vascos, Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Basoa (35), acusados falsamente de ser agentes españoles, y al marinero canario Miguel Moreno Dapena (34), tripulante del buque cazatesoros N35.

Entre los 20 presos hay cuatro españoles y ocho hispanovenezolanos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de 20 ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos. Cuatro españoles de origen, ocho hispanovenezolanos y ocho con doble nacionalidad.

Según ‘El Mundo’, los cuatro españoles de origen y tres hispanovenezolanos están en la cárcel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Ahí viven en condiciones infrahumanas los dos “turistas terroristas”: los vascos Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Basoa (35), acusados falsamente de ser agentes españoles cuya misión era matar a Nicolás Maduro.

En ese centro de Guatire también se encuentran el marinero y periodista canario Miguel Moreno Dapena (34) -capturado en aguas entre Guyana y Venezuela- y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona (52), quien fue acusado de tener su visa vencida.

Entre los presos también hay tres hispanovenezolanos que se encuentran en el Rodeo 1, una cárcel extrema utilizada para los “rebeldes duros y presos especiales”. Ahí están Alejandro González (59), exmilitar y gerente aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron; el estudiante Fernando Noya (33) y el empresario Uaiparu Guerere (70).

Albares asegura que "será un paso muy positivo"

El pasado 23 de diciembre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de tres de los españoles presos en Venezuela "sin base legal". Eran las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Lapena.

El Gobierno ha confirmado que al menos hay cinco ciudadanos españoles, una con doble nacionalidad, entre los presos liberados. El ministro Albares ha recalcado que este gesto "será un paso muy positivo por parte de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".