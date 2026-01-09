La pareja de Luciana descubrió los cuerpos en la piscina y los sacó con la ayuda de otros huéspedes

Luciana Klein Helfstein, de 39 años, y su hijo Arthur Klein Helfstein Alves, de 11, han muerto electrocutados en la piscina de una casa ubicada en Maragogi (Brasil). La madre y el pequeño estaban disfrutando de sus vacaciones cuando ocurrió el incidente el pasado 4 de enero, según informa ‘The Sun’.

La pareja de Luciana, desde hace cinco años, explicó que cuando llegaron a la casa descubrieron que la ducha de su habitación no funcionaba bien. La madre y su hijo se fueron a la piscina de la azotea para bañarse pero cuando el hombre subió se los encontró muertos.

La investigación sigue para esclarecer las causas

El hombre sacó los cuerpos de Luciana y de Arthur con la ayuda de otros huéspedes. Pero los equipos de emergencias, pese a los intentos por reanimarlos, solo pudieron confirmar sus muertes. El Instituto de Medicina Legal de Maceió asegura que la causa de sus fallecimientos fue una descarga eléctrica. Los exámenes forenses evidenciaron que había signos claros de corriente eléctrica por sus cuerpos.

La investigación continúa para averiguar por qué se electrocutaron en la piscina. De momento, están realizando inspecciones técnicas y están analizando las imágenes del sistema de videovigilancia de la azotea. El hostal, ubicado en uno de los destinos de balnearios más famosos, ha publicado un comunicado para lamentar la noticia y resaltar que están colaborando con la justicia.

Familiares y amigos se han reunido en Sao Paulo para despedir a Luciana y a Arthur, cuyos cuerpos se enterraron el miércoles en el cementerio Parque dos Girassois, en el distrito Parelheiros de Sao Paulo.