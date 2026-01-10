Noelia Camacho 10 ENE 2026 - 15:55h.

Antony Vegas es uno de los presos políticos que pasó por El Helicoide, la cárcel más temida de Venezuela

El Gobierno espera la liberación de otro preso español en Venezuela

Antony Vegas, uno de los presos políticos que pasó por El Helicoide, la cárcel más temida de Venezuela y un símbolo de la represión política en el país, ha narrado en Informativos Telecinco el infierno que vivió.

Antony fue detenido el 4 de octubre de 2014, en una operación violenta en la que, según relata, fue reducido bajo amenazas de muerte. Asegura que le cubrieron la cabeza con una bolsa y comenzaron a asfixiarlo. Durante el traslado y los interrogatorios, afirma haber sido estrangulado y sometido a amenazas constantes. Le acusaron del asesinato del diputado Robert Serra, un delito que siempre ha negado. “En ese momento solo quería morirme”, recuerda. Las presiones incluyeron amenazas contra su hija y episodios de humillación extrema, hasta el punto de aceptar una confesión forzada para que cesaran las torturas.

Nunca existió un proceso judicial real contra él

Vegas sostiene que nunca existió un proceso judicial real contra él. Tras pasar dos años y nueve meses encarcelado, volvió a ser privado de libertad durante otros tres años más. Durante su encarcelamiento protagonizó varias protestas extremas para denunciar su situación, entre ellas dos huelgas, una de hambre —en la que llegó a coserse la boca— y otra en la que se autolesionaba periódicamente como forma de reivindicar su derecho a la libertad.

Después de cinco años en prisión, por fin logró recuperar la libertad y retomó sus estudios universitarios. Desde entonces, asegura haberse convertido en activista político y defensor de los derechos humanos. Su objetivo, afirma, es contribuir a la reconstrucción del país. “Quiero aportar a Venezuela y algún día convertirme en diputado de la República”, concluye.