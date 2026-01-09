Edmundo González Urrutia exige un proceso de transición real mientras Delcy Rodríguez homenajea a los caídos

Pedro Sánchez habla con Delcy Rodríguez y Edmundo González: "España respalda una transición pacífica"

Las primeras liberaciones de presos en Venezuela abren la puerta a la esperanza de que se puedan producir más, incluida la de algún español. A las puertas del Helicoide, la gran cárcel de Caracas, familiares de presos políticos esperaban para reencontrarse con los suyos, según informa Osmary Hernández.

Los familiares que están en el exterior de los centros penitenciarios están sumidos en la angustia y en la incertidumbre. Tampoco se sabe con precisión cuántos han salido. Se habla entre nueve y 11 y según el Foro Penal Venezolano, en el cierre de diciembre había más de 830 precios políticos.

27 horas después del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, se han liberado nueve de los 810 presos políticos. "No puede ser un gesto, tiene que ser voluntad de cambiar el sistema represivo", denuncia Alfredo Romero, responsable de la ONG Foro Penal que lucha por la total liberación de los presos.

"Si el sistema sigue funcionando en esa rosca, no estamos haciendo nada", critica Alfredo Romero

Alfredo Romero pone el foco en las condiciones lamentables en las cárceles: “Para entrar te colocan una capucha. Te dirigen para que tú no puedas ver absolutamente nada". Juegan con el sufrimiento de las familias, no informan oficialmente de las liberaciones y nos recuerda que solo por Navidad el régimen ya había liberado a 120 presos.

"Si es lo mismo que diciembre, no hay una transformación y el sistema sigue funcionando en esa rosca, en esa puerta giratoria que siempre ha existido, pues no estamos haciendo absolutamente nada", lamenta.

Edmundo González recalca que las liberaciones no pueden ser selectivas

A su juicio, la liberación de los cinco ciudadanos españoles responde a una negociación previa con el Gobierno de España. Con Pedro Sánchez ha hablado el presidente electo Edmundo González, quien le ha dicho que las liberaciones no pueden ser selectivas ni un gesto táctico. González Urrutia exige un proceso de transición real mientras Delcy Rodríguez homenajea a los caídos durante el apresamiento de Nicolás Maduro y hace contorsionismo para conjugar el chavismo con la sumisión a las ordenes de Trump.

Ahora se impone la diplomacia y anuncian la reapertura de las embajadas. John Macnamara, el encargado de negocios para Venezuela, ya está en Caracas.