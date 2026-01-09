El copropietario ha sido detenido en Sion ante a el riesgo de fuga

Jessica Moretti, dueña del bar incendiado en Suiza, pudo haber escapado con la caja registradora durante el suceso: la Policía investiga un vídeo

La Justicia suiza ha detenido a Jacques Moretti, uno de los propietarios del bar 'Le Constellation' de Crans-Montana, donde murieron 40 personas y más de 100 resultaron heridas en Año Nuevo, nueve días después de la tragedia. El copropietario ha sido detenido en Sion ante a el riesgo de fuga, informó este viernes el periódico local '24 Heures'.

La Fiscalía suiza investiga a los dos propietarios del bar por varios delitos como homicidio por negligencia, entre otros. Las familias de las víctimas han presentado denuncias judiciales por el incendio. El bar de la estación de esquí no habría pasado los controles de seguridad en cinco años.