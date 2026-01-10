Estados Unidos, ha elevado la presión internacional y ha advertido de una posible intervención en Irán si la represión se intensifica

Irán denuncia ante la ONU las "injerencias" y "amenazas" de EEUU en medio de la ola de protestas

Se cumplen 14 días de protestas en Irán. Con manifestaciones cada vez más intensas, tanto en extensión, con 31 provincias, como por participación. Las protestas en Irán han entrado en una fase especialmente tensa. En las calles, mujeres queman sus velos y manifestantes destruyen imágenes del líder supremo, Ali Khamenei. La ira va más allá de los símbolos: también se han registrado ataques contra mezquitas y edificios gubernamentales.

La respuesta del régimen ha sido dura. Según los últimos datos, al menos 50 personas han muerto y más de 2.000 han sido detenidas. Además, el país permanece prácticamente aislado del exterior tras el bloqueo del acceso a Internet.

Las protestas en Irán y la posible intervención de EEUU

Las manifestaciones comenzaron como una protesta por el alto coste de la vida. Muchos ciudadanos aseguran que trabajan más de 14 horas al día y aun así no logran llegar a fin de mes. Con el paso de los días, el malestar económico se ha transformado en una contestación política directa al sistema.

Mientras Ali Khamenei acusa a los manifestantes de ser “mercenarios”, en las calles se escuchan consignas que piden su salida del poder. En medio del caos, ha surgido una nueva figura de oposición: Reza Pahlavi, hijo del último 'sha' de Irán, quien ha llamado a la población a continuar las protestas.

Estados Unidos, por su parte, ha elevado la presión internacional y ha advertido de una posible intervención si la represión se intensifica.

La gran incógnita sigue siendo si el régimen logrará resistir esta vez. El sistema atraviesa un momento de debilidad y cuenta con menos apoyos en la región. En un país donde el 70% de la población solo ha conocido este gobierno, muchos aseguran que el miedo ha desaparecido y que el cansancio social ha llegado a su límite.

Las autoridades iraníes convocan una gran manifestación de apoyo en Teherán para el próximo lunes a mediodía

Además, desde las autoridades iraníes se ha convocado para el mediodía del próximo lunes una gran concentración de respaldo en un momento que está a punto de cumplirse una semana de protestas y disturbios que estallaron tras el desplome del rial, la moneda nacional, y han degenerado en una espiral de violencia y represión que ha dejado, según ONG, más de 60 muertos.

"Se celebrará una gran manifestación pública para condenar las acciones de los alborotadores y terroristas armados. La manifestación tendrá lugar el lunes 12 de enero a las 14:00 h en la Plaza de la Revolución Islámica de Teherán", ha hecho saber la agencia semioficial Tasnim.

El país ha sido escenario de varias marchas diurnas de respaldo a las autoridades solo para ser reemplazadas por nuevas expresiones de descontento y violencia al caer el sol. Tras legitimar en un primer momento las manifestaciones contrarias, el Gobierno iraní ha denunciado que el derramamiento de sangre es fruto de una conspiración y de una injerencia de Estados Unidos e Israel para desestabilizar el país.

Von der Leyen expresa el "pleno apoyo" a las protestas en Irán y condena la "violenta represión"

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su "pleno apoyo" a las movilizaciones y protestas que desde hace días se están produciendo en Irán y ha condenado la "violenta represión" ejercida por las fuerzas de seguridad.

"Las calles de Teherán y de ciudades de todo el mundo resuenan con los pasos de las y los iraníes que exigen libertad. Libertad para hablar, para reunirse, para viajar y por encima de todo para vivir libremente", ha planteado Von der Leyen en un mensaje publicado en X.

"Europa les apoya plenamente. Condenamos inequívocamente la violenta represión de estas legítimas manifestaciones. Los responsables serán recordados (situados) en el lado equivocado de la historia", ha añadido.

La jefa del ejecutivo comunitario ha pedido la "liberación inmediata de todos los manifestantes encarcelados" y la recuperación del servicio del internet. "Y pedimos, por último, respeto a los derechos fundamentales", ha remachado.

El desplome de la moneda iraní, el rial, ha provocado una crisis económica que han degenerado en una espiral de violencia y represión que ha dejado, según ONG, más de 60 muertos.