Han pasado solo ocho días desde que el mundo conociese la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del ejército estadounidense. Desde entonces, la actualidad política internacional se encuentra en una encrucijada y en una situación completamente inestable donde las incógnitas no dejan de aflorar entre mandatarios y ciudadanos.

Pese al secretismo que hay entorno a la operación norteamericana en Venezuela se han empezado a conocer algunos detalles con cuentagotas. Al parecer, uno de los elementos para haber conseguido con éxito la captura de Nicolás Maduro y de la Primera Dama de Venezuela es el uso de un 'arma' clave, como ha explicado Carmen Corazzini en 'Informativos Telecinco'.

¿Qué son las armas sónicas?

Las armas sónicas podrían haberse usado en la captura de Nicolás Maduro. Es un armamento que emplea ondas sonoras de alta intensidad, potentes, en frecuencias específicas y que se usan para incapacitar, dispersar o causar daño.

El arma sónica afecta al oído o al sistema nervioso, puede producir vértigo, desorientación, ansiedad y náuseas. No es algo nuevo, se usa en ciertos contextos desde los años 2000.

¿Cómo vivieron el uso del arma sónica los trabajadores de seguridad de Caracas?

En las últimas hora se ha hecho viral el supuesto audio de un trabajador de seguridad en Caracas que cuenta cómo se enfrentaron a ese arma en pleno asalto del ejército estadounidense.

"Es una vaina que... que a mi me hicieron botar, yo botaba sangre por la nariz. No sabía de qué era. Fue un pito que sonó en toda Caracas y que hacía que la gente botara sangre por la nariz, por los oídos. No podíamos movernos, nos inmovilizó ese pito. Dicen que lo llaman la onda expansiva sónica. Fuimos neutralizados. Todas las fuerzas que teníamos para responder no funcionaron. Ellos apagaron todo el sistema eléctrico. Tumbaron los radares", explica el supuesto trabajador de seguridad venezolano.

La jefa de prensa de la Casa Blanca difundió la transcripción del audio por redes sociales.

¿Se ha usado en otras ocasiones este tipo de armas?

En la ciudad de Belgrado se pudo ver cómo el uso de este arma consiguió dispersar a la población rápidamente y al unísono.

Las fuerzas de seguridad serbias las habrían usado para disolver a los manifestantes en unas protestas en marzo de 2025.

Nada más hacerse públicas las imágenes, la Comisión Europea (CE) pedía una investigación sobre las acusaciones del rectorado de la Universidad de Belgrado, la oposición política y grupos estudiantiles sobre el uso del cañón sónico.

Una ONG serbia presentó a la ONU 600.000 firmas y testimonios de unas 2.000 personas que denunciaron un extraño y fuerte sonido en la protesta que causó pánico y diversos problemas de salud posteriores, para pedir una investigación transparente.