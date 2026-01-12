Trump denuncia que el régimen está cruzando líneas rojas y confirma que está evaluando varias opciones con su equipo para golpear Irán

Donald Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

Compartir







Donald Trump sigue adquiriendo un protagonismo directo en el conflicto de Irán. Ya ha dicho que no descarta una posible intervención militar en Irán y con esa posibilidad sobre la mesa, las autoridades iraníes se han puesto en contacto con su administración. Informa en el vídeo Sara Canals.

El presidente de Estados Unidos explicó ante la prensa que los líderes iraníes han llamado este fin de semana para negociar, que están preparando una reunión, aunque no descarta, eso sí, llevar a cabo un ataque antes de que se produzca este encuentro. Trump denuncia que el régimen está cruzando líneas rojas y confirma también que está evaluando seriamente varias opciones con su equipo para golpear Irán, opciones que incluyen, por ejemplo, sanciones económicas, ciberataques, devolverle la red de Internet a los iraníes o también bombardear objetivos no militares en la capital entera.

Trump asegura que los líderes iraníes le han llamado para negociar, pero que él no quiere hacerlo hasta haberles golpeado antes. "Les atacaremos a niveles que nunca han visto antes y ni siquiera se lo creerán. Tengo opciones muy fuertes", dijo.

Sortear el apagón informativo total del país

Una primera opción para sortear el apagón informativo total del país, absolutamente todo Internet, todas las líneas telefónicas, es contactar con Elon Musk y la Comisión Federal de Comunicaciones. "Una solución sería que los satélites Starlink de Musk pudieran conectarse directamente a los móviles de los iraníes para que tengan internet y no a un aparato que el Gobierno pueda confiscar", explica Nariman Gharib, investigador en ciberespionaje.

Ali Jamenei, líder supremo del país, que según algunos medios tiene ya buscado refugio en Moscú, podría ser un objetivo del ataque americano, pero sin poner botas sobre el terreno, como en Venezuela, es complicado. Aunque con el general Soleimaní, su mano derecha, Washington, logró acabar con su vida hace seis años con un misil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ataque de hace 6 meses contra el programa nuclear iraní también fue quirúrgico y eficaz aparentemente. En las próximas horas, el presidente Trump recibirá un informe de su administración con las distintas opciones a su alcance.