En Nueva York se ha mostrado el rechazo a la presencia en las calles de la policía migratoria

Los agentes evitaron que un médico atendiese a René, la mujer muerta tras recibir varios disparos en Minnesota

Compartir







La muerte de una mujer por disparos de un agente de Inmigración está provocando una oleada de protestas en varias localidades de Estados Unidos. En Minneapolis, donde ocurrieron los hechos, ya se han producido los primeros altercados entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que han realizado varias detenciones. La propia localidad también ha sido escenario de una vigilia en honor a la fallecida.

En Nueva York se ha mostrado el rechazo a la presencia en las calles de la policía migratoria. El causante de esa muerte es un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuyos miembros, con aspecto paramilitar, han cometido abusos en los últimos meses y ayer se cobraron la vida de una mujer.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump apoya la actuación del agente que ha matado a una mujer tras dispararla en las protestas de Minnesota

"No tememos a Donald Trump y no tenemos miedo a decir que le jodan al ICE", dicen en la concentración

Varias personas que han tomado la palabra han denunciado las acciones de los agentes del ICE, muy criticado por las autoridades locales y estatales tras la orden en este sentido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han reclamado que el agente responsable de los disparos sea imputado y juzgado por la muerte de Good.

"No tememos a Donald Trump y no tenemos miedo a decir que le jodan al ICE", ha afirmado una de las personas que ha tomado la palabra. Las concentraciones han sido replicadas en otras ciudades del país, entre ellas Miami, para protestar contra los abusos del ICE y las contradicciones en la versión oficial sobre el hecho, algo que ha llevado a la expresidenta y antigua candidata demócrata Kamala Harris a afirmar incluso que "la explicación de la Administración Trump sobre el tiroteo es pura luz de gas".

"Una investigación a nivel estatal es absolutamente necesaria", ha dicho Harris en sus redes sociales, donde ha denunciado que "agentes del ICE tirotearon y mataron a una mujer en un incidente impactante en Minneapolis", al tiempo que ha aplaudido el anuncio del gobernador, el demócrata Tim Walz, sobre la labor de las autoridades para "garantizar que hay una investigación justa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El alcalde demócrata de Minneapolis pide la salida de los más de 2.000 agentes federales de Trump

Todo comenzó cuando un coche bloqueó el paso de los agentes de inmigración en una calle de Minneapolis. Dos de ellos se dirigieron hacia el coche, intentaron abrir la puerta de la conductora y cuando intentó abrir sufrió tres tiros. En cámara lenta se ve a un tercer agente, el que sacó la pistola, y le disparó a bocajarro. Las balas alcanzaron a Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años y madre de tres hijos.

La conductora acabó impactando con otro coche aparcado. El vídeo llegó hasta el despacho de Donald Trump, quien la ha calificado de agitadora profesional y la ha acusado de intentar atropellar a un agente. “Es un acto de terrorismo doméstico”, recalca la secretaria de Seguridad Nacional, quien ha asegurado que los agentes actuaron en defensa propia. El vicepresidente J.D Vance la ha acusado de formar parte de una facción de la izquierda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El alcalde demócrata de Minneapolis ha hablado claramente de asesinato y ha pedido la salida de los más de 2.000 agentes federales enviados por Trump a la ciudad. El gobernador de Minnesota se quejaba además de que el gobierno les impida investigar. El caso queda ahora en manos del FBI que ahora debe examinar los videos de la cuestionable actuación de los agentes que no permitieron que un médico auxiliara a la conductora malherida y tampoco a la pareja de la mujer obligada a esperar, entre lágrimas, mientras intentaban reanimarla sin éxito.