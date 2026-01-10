Se hace público el vídeo del momento en el que un agente de inmigración de EEUU mató a disparos a una mujer en Minnesota

Donald Trump apoya la actuación del agente que ha matado a una mujer tras dispararla en las protestas de Minnesota

Continúa la indignación en Estados Unidos tras la muerte de Renee Good, una mujer en Mineápolis que recibió varios disparos por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En las últimas horas se ha hecho público un vídeo grabado desde el teléfono móvil del agente que disparó contra la mujer y ha revelado nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora no se conocía.

El vídeo publicado por 'Alpha News', fue grabado, según confirma 'CNN', con el teléfono del agente del ICE que acabó con la vida de Renee Good el pasado miércoles, identificado por varios medios como Jonathan Ross.

Los instantes previos a la muerte de Renee Good

La secuencia, de menos de un minuto, muestra desde la perspectiva más cercana posible los instantes previos a los disparos. Las imágenes empiezan con Ross acercándose al vehículo de Good, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso al ICE. "No pasa nada, tío. No estoy enfadada contigo", le dice ella.

El agente graba el coche color burdeos de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la zona de la matrícula, identificada como la ahora viuda, Becca Good. Ella misma confirmó en un comunicado que se encontraba allí con su esposa. "No cambiamos nuestras matrículas cada mañana, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde", le dijo Becca al agente mientras le grababa y le insistía en que enseñara su cara.

"¿Quieres venir a por nosotras? Será mejor que vayas a por algo de comida, grandullón", le reprochó la mujer. Mientras tanto, otro agente aparece por el otro lado del coche y le pide a Renee Good que baje del vehículo. En este momento empieza a maniobrar para irse y Ross se pone delante de ella para impedirle el paso. El agente grita sorprendido y abre fuego contra ella.

Por último, en las imágenes que aparecen movidas por los gestos de Ross se puede ver al coche de la mujer estrellándose contra un poste de la calle. Al final del video se escucha al agente decir: "Maldita perra".

Indignación tras hacerse público el vídeo

El vídeo ha corrido por redes sociales y ha reavivado el debate entre los que piensan que el agente actuó para protegerse porque pensó que la mujer le iba a arrollar con el coche, relato que defiende la Administración de Donald Trump, y los que aseguran que solo intentaba escapar, en base al movimiento de las ruedas del coche de Good, que, como se ve en otros vídeos, se dirigen hacia el espacio de la carretera en el que no estaba el agente.

"Mira esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un coche, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia", escribió el vicepresidente JD Vance, sobre el incidente.

Reacciones a la muerte de Renee Good

Por su parte, el alcalde de Mineápolis ha pedido que se permita la incorporación de funcionarios estatales a la investigación federal sobre la muerte de Renee Good y ha acusado al gobierno de Washington de prejuzgar el caso. Las autoridades del estado de Minnesota se han quejado de que el gobierno federal excluyó a sus funcionarios de la investigación sobre la muerte a disparos de Renee Nicole Good.

El gobierno de Donald Trump ha insistido en acusarla de ser una "terrorista" y en que el agente del ICE que le disparó actuó en defensa propia. La Casa Blanca insistió en que el video respalda la tesis de la defensa propia, aunque el clip no muestra el momento en que el automóvil se aleja ni cuando el agente abre fuego.