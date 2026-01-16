Liberado el checo Jan Darmovzal junto a presos de varios países europeos de Venezuela

Un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos

Donald Trump muestra el Nobel de la Paz que María Corina Machado le ha dado: un "gesto maravilloso de respeto mutuo"

Compartir







Las autoridades de la República Checa han confirmado este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano checo que permanecía detenido en Venezuela. La liberación se ha producido junto a un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

El anuncio se ha realizado en una rueda de prensa en Praga, en la que han comparecido el primer ministro, Andrej Babiš, y el ministro de Asuntos Exteriores, Petr Macinka

Ambos han explicado que la excarcelación se ha logrado tras varias semanas de intensas negociaciones diplomáticas, y han confirmado que un avión checo ha sido movilizado para repatriar a Darmovzal. Según ha detallado el jefe de la diplomacia checa, Darmovzal fue liberado junto a ciudadanos de otros seis países europeos, en el marco de una operación conjunta de excarcelaciones.

Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, acusándole de participar presuntamente en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y derrocar al Gobierno.

Por su parte, el Ejecutivo venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, informó de la liberación de 116 presos que permanecían en cárceles del país. Sin embargo, organizaciones civiles rebajan notablemente esa cifra. La Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, cifra en 76 los “presos políticos” liberados, mientras que Foro Penal eleva a 84 las excarcelaciones registradas desde la pasada semana.