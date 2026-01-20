Piper James, una joven canadiense de 19 años, fue hallada muerta entre dingos, unos perros salvajes autóctonos de Australia

Una joven de 19 años ha sido encontrada muerta rodeada de una jauría de perros salvajes en Australia. Se llama Piper James y es canadiense. La joven fue hallada rodeada de unos 10 dingos, unos perros salvajes autóctonos de Australia.

La joven fue descubierta en la playa al norte del pecio de Maheno, en la isla de K'gari, Queensland, en la mañana del lunes 19 de enero, tal y como recoge 'People'. Dos hombres que conducían hacia el sur cerca de Orchid Beach vieron “una gran manada de dingos” cerca de un “objeto” que rápidamente se dieron cuenta de que era un cuerpo, y llamaron a la policía, dijo Algie.

James llevaba seis semanas viviendo con su amiga Taylor Strecker en K'gari y trabajando en un albergue para mochileros. Había ido a nadar alrededor de las 05:00 de la mañana, antes de que encontraran su cuerpo aproximadamente una hora después, según '9News Australia'.

Algie confirmó que el cuerpo presentaba lesiones que indicaban haber sido tocado e intervenido por los dingos. La policía añadió que entre las lesiones se encontraban heridas defensivas, según News.com.au. "Simplemente no podemos confirmar si esta joven se ahogó o murió como resultado de ser atacada por dingos", dijo Algie en rueda de prensa. La policía de Queensland está investigando el incidente.

"En este momento es un asunto policial y nuestra respuesta a cualquier mitigación de riesgos es aumentar las patrullas en el área", dijo Linda Behrendorff, guardabosques principal del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland y sus Asociaciones, a 9 News Australia.