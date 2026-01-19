La mujer piensa que su hijo podría haber sido víctima de una banda de traficantes que lo vendió en una adopción ilegal

La madre de un niño británico -que desapareció hace 35 años en la isla de Kos (Grecia)- ha revelado lo que cree que le pasó a su hijo, de tan solo 21 meses, durante las vacaciones. Según ‘Daily Mail’, Ben Needham fue visto por última vez jugando frente a la antigua casa de campo de sus abuelos.

En 2012, comenzaron a parecer teorías sobre lo que le habría ocurrido como, por ejemplo, que una excavadora lo habría aplastado accidentalmente en un olivar detrás de la casa.

Tres años después, llegó una pista anónima de un hombre que dijo que el conductor de la excavadora, Konstantinos 'Dino' Barkas, le había dicho antes de morir que él había sido el responsable y que enterró el cuerpo del menor.

Trata de personas, la teoría de la madre del menor

La madre del niño, Kerry Needham, de 53 años, no se cree la teoría del conductor de la excavadora. La mujer piensa que su hijo podría haber sido "víctima de una banda de traficantes gitanos" que lo vendió en una adopción ilegal. El medio citado afirma que hay un hombre que cree que podría ser Ben y que debería de hacerse una prueba de ADN.

La madre afirma que recibió un correo electrónico la semana pasada de una mujer que estaba convencida de que su novio es Ben, que había “muchas coincidencias y muchas cosas que no cuadran con respecto a su pasado”. Aunque la mujer confiesa que “no saltó de alegría” al recibir el mensaje porque “no ha visto una foto de él y tiene poca información”.

Ella ha mandado toda la información a la Policía de South Yorkshire, la encargada de la investigación. Las autoridades planean hacer una prueba de ADN para determinar si se trata del pequeño desaparecido. La madre confesó en ‘Sun’ que un griego contactó con el abuelo de Ben, Eddie, para decirle que debería de empezar a investigar "a los gitanos porque hay una banda que ‘lo vendió en una adopción ilegal’”.

La madre nunca encontró pruebas sobre esta teoría

La Policía se muestra abierta a nuevas posibles teorías. Dos exagentes llegaron a explicarle a los periodistas que tenían información de que Ben había sido “sacado de la isla” a través de un puerto poco después de desaparecer. Pero esta línea nunca se investigó, según la mujer.

La madre investigó durante años la trata de personas y su relación con la isla de Kos, pero nunca encontró pruebas. Aunque la trata de menores estuvo “extendida en toda Grecia entre los años 50 y 90”. La idea de un posible secuestro nunca estuvo presente porque “no tenían dinero para un rescate”.

Con la llegada de la teoría de la excavadora, se realizaron múltiples excavaciones en todos los yacimientos de la zona, pero no encontraron nada.

Kerry Needham se mudó hace un par de años a Antalya para empezar una nueva vida con su pareja. Desde entonces, ha creado una página web para encontrar a su hijo y donde detalla los hechos de su desaparición para recaudar fondos.