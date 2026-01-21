Iñaki Aguado Europa Press 21 ENE 2026 - 22:04h.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que ha establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, en medio del aumento de las tensiones por el territorio autónomo danés debido a las amenazas de anexión del mandatario estadounidense.

"Tras una reunión muy productiva con (...) Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. De concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", ha declarado el magnate neoyorquino a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, ha adelantado que, en base a este "entendimiento", no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y que estaba previsto que entraran en vigor el 1 de febrero. También ha indicado que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".

Trump descarta el uso de la fuerza, pero redobla su presión

Trump, que ha asegurado que dará más información "a medida que avancen las conversaciones", ha informado de que su vicepresidente, JD Vance; su secretario de Estado, Marco Rubio; y su enviado especial Steve Witkoff; "son los responsables de las negociaciones". "Ellos me informarán directamente", ha añadido.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, el presidente estadounidense ha descartado el uso de la fuerza, pero ha redoblado la presión sobre llegar a un acuerdo para adquirir el territorio, alegando que se necesita la propiedad para poder defender la isla.