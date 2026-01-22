Alemania expulsa a un empleado de la Embajada rusa en Berlín por espionaje y le da un plazo de 72 horas para abandonar el país

Alemania ha anunciado la expulsión de un empleado de la Embajada rusa en Berlín por presunto espionaje, una decisión comunicada este jueves por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores. Según la prensa alemana, el afectado sería el agregado militar adjunto de la legación diplomática rusa.

El Ministerio ha subrayado que no tolera actividades de espionaje en territorio alemán, y menos aún cuando se realizan bajo cobertura diplomática.

“No aceptamos el espionaje en Alemania y menos aún bajo la apariencia de estatus diplomático”, ha señalado Exteriores en un mensaje difundido en redes sociales tras citar al embajador ruso

Las autoridades alemanas han informado de que el diplomático ruso deberá abandonar el país en un plazo máximo de 72 horas. La decisión se ha comunicado oficialmente al embajador de Rusia durante una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según Berlín, el empleado expulsado actuaba como contacto dentro de la Embajada rusa de una ciudadana germano-ucraniana detenida recientemente

Esta mujer ha sido acusada de espionaje y está siendo investigada por haber recopilado información sensible relacionada con la guerra de Ucrania. La Fiscalía sospecha que la detenida mantenía contacto con el diplomático ruso desde el año 2023 y que habría facilitado datos sobre la industria armamentística alemana, lo que ha motivado la reacción inmediata del Gobierno alemán.