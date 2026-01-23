El Gobierno británico reprocha a Donald Trump sus declaraciones sobre la OTAN

El Gobierno británico ha recordado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que más de 450 militares británicos murieron durante la misión en Afganistán, después de que el mandatario estadounidense afirmara que las tropas de la OTAN se quedaron “un poco en la retaguardia” durante la invasión liderada por Washington en 2001.

A la espera de una respuesta directa del primer ministro, Keir Starmer, un portavoz de su oficina ha trasladado el malestar del Ejecutivo por unos comentarios que, según ha denunciado, “desdeñan el papel de las tropas aliadas, incluidas las fuerzas británicas”.

El portavoz ha recordado que 457 efectivos británicos murieron en Afganistán y que muchos otros sufrieron heridas que les cambiaron la vida, subrayando ese sacrificio

“En aras de la seguridad y en respuesta a un ataque contra un aliado”

Las declaraciones de Trump, realizadas durante una entrevista en Fox News, han provocado críticas generalizadas en el panorama político británico. Incluso miembros del Reform UK de Nigel Farage, aliado del presidente estadounidense, han calificado las palabras de Trump de “ofensivas y erróneas”, como señaló el diputado Robert Jenrick.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, las ha tachado de “directamente un disparate”

La polémica se ha intensificado después de que Trump pusiera en duda la respuesta de la OTAN en caso de activarse el Artículo 5. Ante ello, el ministro de Defensa británico, John Healey, ha recordado que este artículo solo se ha activado una vez, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que entonces “los aliados de Reino Unido y de la OTAN respondieron al llamamiento de Estados Unidos”.

“Más de 450 militares británicos perdieron sus vidas en Afganistán”, ha insistido Healey en redes sociales, subrayando que esas tropas “deberían ser recordadas como héroes que dieron su vida al servicio de su país”

También el secretario de Estado para las Fuerzas Armadas, Al Carns, ha criticado duramente las palabras de Trump, calificándolas de “una verdadera vergüenza” y “absolutamente ridículas”.