Donald Trump ha vuelto a aparecer con un moratón en la mano, pero esta vez en la izquierda, algo que nuevamente ha generado preguntas sobre su estado de salud y que él mismo se ha encargado de acallar: “Me golpeé con la mesa”, ha dicho, ya desde el Air Force One de su evento en la Junta de Paz en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

En el avión presidencial y a preguntas de la periodista Samatha Waldenberg, de CNN, el mandatario estadounidense quiso salir al paso de cualquier tipo de especulación después de que ya en ocasiones anteriores le hayamos visto con moratones en su mano derecha, algo que muchas veces trata de disimular aplicando maquillaje.

Donald Trump y su moratón en la mano izquierda en Davos

“Estoy muy bien. Me golpeé con una mesa. Le puse un poco de… ¿Cómo le llaman? Crema. Pero me golpeé”, señalaba el presidente de Estados Unidos en el Air Force One, donde se encontraba para afrontar ya su regreso desde Davos.

A esa explicación, el norteamericano añadía: “Diría: ‘toma aspirina si quieres cuidar tu corazón, pero no la tomes si no quieres tener un pequeño moratón’. Y yo tomo la aspirina grande. Y cuando tomas la aspirina grande, te dicen que te sale un moratón”.

“El médico me dice: ‘no tienes que tomarla, señor, estás muy sano’, y yo le digo que no quiero correr ningún riesgo. Pero ese es uno de los efectos secundarios de tomar aspirina”, agregaba, finalizando la respuesta a la pregunta sobre su estado de salud.

La Casa Blanca insiste en el mensaje de Trump

Al respecto, también la Casa Blanca había dado una explicación en la misma línea. “En el evento de la Junta de Paz celebrado hoy en Davos, el presidente Trump se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas, lo que le provocó un hematoma”, manifestó al respecto la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

A este respecto, cabe destacar que Donald Trump ha presentado en otras ocasiones hematomas también en su mano derecha, algo que a veces ha intentado cubrir tanto con cremas, maquillajes o vendajes. Ante ello, y siguiéndole el tono a Trump, desde su Administración han llegado incluso a decir que algunos moratones se deben a que el mandatario estrecha las manos a “más estadounidenses que cualquier otro presidente en la historia”.

No obstante, ya en una entrevista a Wall Street Journal, publicada a principios de enero, Trump señalaba que toma una dosis diaria de aspirina que es más alta que la recomendada por sus médicos, señalando que “la aspirina es buena para diluir la sangre”.

Debido a ello, según expresa y como ha señalado hoy, es más propenso a esos moratones.