"Nunca pensé en escaparme, ni siquiera se me pasó por la cabeza . Mi familia y mis amigos están aquí", dijo Jacques Moretti ante el juez.

Jacques Moretti, propietario del 'Constellation' en Crans-Montana, donde 40 personas murieron y 116 resultaron heridas la víspera de Año Nuevo ha quedado en libertad tras pagar 215.000 euros de fianza. Una suma que había recibido muchas críticas debido a la capacidad económica de la pareja - se había especulado con que podría llegar a un millón de euros-, pero fue considerada justo por el juez porque "dado que el acusado actualmente no tiene ingresos y tanto él como su esposa poseen propiedades hipotecadas y vehículos arrendados, por lo que la cantidad parece adecuada".

La tragedia en el local provocada por el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual, a su vez, provocó la propagación casi inmediata de las llamas por el local.

Él, junto con su esposa, Jessica Maric, que siempre se han mostrado devastados por la tragedia, están siendo investigado por homicidio involuntario, agresión e incendio provocado. Pagó una fianza de 200.000 francos (aproximadamente 215.000 euros), pero aún estará sujeto a medidas cautelares, como la obligación de firmar y entregar documentos de identidad. También ha jugado a su favor un arraigo familiar que él mismo ha defendido ante la justicia.

"Nunca pensé en escaparme, ni siquiera se me pasó por la cabeza . Mi familia y mis amigos están aquí. No tengo vida en ningún otro lugar, porque mi vida está aquí. Si necesito encontrar trabajo mientras concluye el proceso, lo encontraré. Es impensable. Amo demasiado a mi familia como para ponerla en peligro con algo así. Nunca tuve intención de irme de Suiza , porque quiero que se sepa la verdad sobre todo este asunto . Mi padre vino a visitarme en coche, y podría haberme ido con él...", había dicho Moretti a los jueces.

El mismo tribunal no consideró necesario imponerle un brazalete electrónico a Jacques Moretti , como había solicitado la Fiscalía General del Valais.

En el juicio, Moretti relató el espectáculo dantesco que se encontró la noche de la tragedia: "Había mucha gente. Intenté entrar, pero fue imposible. Había demasiado humo. Cuando la puerta se abrió, varias personas yacían inconscientes en el suelo. Mi hijastra Cyane era una de ellas. Los sacamos a todos y los pusimos en posición de recuperación. Había una pila de cadáveres".

Las familias de las víctimas han presentado denuncias judiciales por el incendio. El bar de la estación de esquí no habría pasado los controles de seguridad en cinco años. El local superaba ampliamente el aforo autorizado y funcionaba como una discoteca, pero únicamente tenía licencia como bar, además del acceso de menores de edad sin control. Jacques Moretti es un conocido de la Policía francesa ya que años atrás estuvo investigado por proxenetismo y más tarde encarcelado en 2005 por fraude y secuestro.

En información recogida por los medios italianos 'Corriere della Sera' y 'Reppublica', en las imágenes grabadas se podría apreciar a Jessica Moretti, la copropietaria de la discoteca, salir del local con la caja registradora mientras decenas de personas permanecían dentro atrapadas entre las llamas.