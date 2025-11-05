Alberto Rosa 05 NOV 2025 - 18:27h.

En Nepal sigue la búsqueda de los alpinistas italianos desaparecidos en dos intentos de ascenso a sendos picos en el país asiático

Mueren cinco alpinistas alemanes, entre ellos una menor de 17 años, por una avalancha en los Alpes italianos

En Nepal sigue la búsqueda de los alpinistas italianos desaparecidos en dos intentos de ascenso a sendos picos en el país asiático. Ya han muerto al menos nueve montañeros, entre ellos tres italianos, tras la sucesión de avalanchas que han golpeado distintas zonas del Himalaya.

El Ministerio de Exteriores italiano ha afirmado que "sigue sin haber noticias de otros siete ciudadanos italianos" después de estos sucesos, en los que se ha confirmado la muerte de Alessandro Caputo, Stefano Farronato y Paulo Cocco.

Entre los siete desaparecidos se encuentran Marco Di Marcello y Markus Kirchler, ambos en la zona de Yalung Ri, según ‘Corriere della Sera’. Medios locales recogidos por el citado diario dan por casi segura la muerte de Di Marcello y Kirchler.

Desaparecidos el 31 de octubre

Se desconoce la identidad de los otros cinco, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que no respondían a sus llamadas. El diario Farnesina también informa de que se desconoce el paradero exacto de los cinco italianos, así como si se encuentran en la zona de Yalung Ri, donde Di Marcello y Kirchler fueron declarados desaparecidos.

"Las comunicaciones entre las autoridades locales, los equipos de rescate y las misiones diplomáticas de los países implicados sigue haciendo frente a grandes desafíos", ha explicado, el Ministerio de Exteriores.

Roma confirmó el martes que Caputo y Farronato habían fallecido cuando intentaban ascender al pico Panbari, después de ser dados por desaparecidos el 31 de octubre tras quedar atrapados por "una intensa nevada" en el Campo 1, a 5.000 metros de altura.

El anuncio llegó un día después de la muerte de al menos siete personas, entre ellas cinco extranjeros --tres estadounidenses, un canadiense y un italiano--, a los pies del pico Yalung Ri por una avalancha que ha afectado al campo base, un suceso que dejó además cuatro desaparecidos.

La avalancha anterior: Panbari Himal

Días antes, el viernes pasado, otra avalancha en el Panbari Himal, una montaña remota del norte de Nepal, cerca del Manaslu, provocó la muerte de dos alpinistas italianos, Stefano Farronato, de 50 años, y Alessandro Caputo, de 28. Ambos quedaron atrapados mientras ascendían junto a un tercer compañero, Valter Perlino, que se salvó al permanecer en el campamento base por una lesión.

El Panbari, de casi 6.900 metros, es una de las montañas menos transitadas del Himalaya. Los tres montañistas italianos habían emprendido la expedición con el mensaje: "Cada metro ganado es fruto de la fuerza, la experiencia y el respeto por la montaña", una frase que hoy suena como un homenaje a sus vidas.