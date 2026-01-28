La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles dejar intactos los tipos de interés

La Reserva Federal mantiene los tipos de interés en el 4,5%, pese a la insistencia de Trump por bajarlos

Compartir







El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles dejar intactos los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022.

Este pausa contrasta con la racha de bajadas de 25 puntos básicos acordadas el 17 de septiembre, 29 de octubre y 10 de diciembre, y amaga con retomar la secuencia de cinco veces consecutivas por las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado a partir de enero de 2025.

PUEDE INTERESARTE Jerome Powell comunica a Donald Trump que la Fed tomará sus decisiones sobre tipos de forma objetiva y apolítica

"Los datos disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. El crecimiento del empleo se ha mantenido bajo y la tasa de desempleo ha mostrado algunos signos de estabilización. La inflación sigue siendo algo elevada", ha resumido la Fed.

Las proyecciones

La proyección central de la Fed publicada en diciembre apunta a que los tipos de interés se situarían en 2025 entre el 3,6% y el 3,9%, dos décimas menos que en septiembre para el extremo superior del rango. Para 2026 y 2027, la previsión es que la horquilla esté entre el 2,9% y el 3,6% en ambos casos, sin cambios.

En cuanto a la evolución macro, el organismo mejoró sus perspectivas. Así, revisó en una décima al alza, hasta el 1,7%, el crecimiento del PIB del país en 2025. Además, el dato para 2026 se subió en medio punto, hasta el 2,3%, y el de 2027 y 2028 en una décima, hasta el 2% y el 1,9%, respectivamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre la tasa de paro

Con respecto al desempleo, la Fed auguró que el país tendría una tasa de paro del 4,5% en 2025 y del 4,4% en 2026, sin cambios desde lo estimado hace tres meses. En 2027 se quedará en el 4,2%, una décima menos, al tiempo que en 2028 continuaría igual.

Por su parte, la inflación será del 2,9% a finales de 2025, una décima menos que en septiembre, y la subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y los alimentos por su mayor volatilidad, estará en el 3%, una décima menos también.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En 2026, el índice general sería del 2,4% y el subyacente de 2,5%, dos y una décima menos, mientras que en 2027 tanto la general como la subyacente coincidirían en el 2,1%, igual que en las estimaciones de septiembre. En 2028 llegarían ambas, al fin, el objetivo del 2%.