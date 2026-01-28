Claudia Barraso 28 ENE 2026 - 18:15h.

Niebla, la perrita embarazada que encontraron mientras buscaban a Boro en Adamuz, ha dado a luz a 11 cachorros

Niebla, es una perrita que fue encontrada por los equipos de rescate en el accidente de Adamuz mientras estaban buscando a Boro, el perro desaparecido en el descarrilamiento.

Niebla es una perra de raza mastín que estaba embarazada y que vagaba sola por la zona donde ocurrió el accidente de los dos trenes en Adamuz. Uno de los efectivos se cruzó con ella en la zona del desastre. Los efectivos fueron los encargados de ponerle ese nombre. El animal no se separó de ellos en todo el operativo.

Entre tanta tragedia, hay dos noticias que devolvieron la alegría a muchas personas. Una fue que Boro, el perro desaparecido, fue encontrado con vida tras varios días buscándole y pudo regresar con su familia. La segunda noticia es que Niebla fue rescatada también. “En medio del caos había otra vida allí. Entre el operativo y el movimiento constante apareció una perra de raza mastín, sin microchip, embarazada, sola y desorientada”, decían desde la Asociación andaluza contra la Intolerancia Animal (ASACIA).

Niebla da a luz a 11 cachorros

Tras 10 días desde que se produjo el accidente, una nueva y buenísima noticia vuelve a iluminar las esperanzas de muchas personas. Niebla ha sido mamá. La perrita ha dado a luz a nada más y nada menos que 11 cachorritos. Una mujer ha compartido a través de redes sociales una fotografía donde aparece Niebla durmiendo y sus cachorritos mamando de su vientre.

En las fotografías aparecen todos ellos. Algunos tienen manchas marrones y blancas como su madre, otros manchas negras y blancas. Y otros son de color negro, blanco o marrón. Mónica, la mujer que ha compartido la fotografía en redes sociales, ha confirmado que todo salió bien. “Ya están aquí. Después de una noche bastante larga, podemos decir con orgullo que Niebla ha tenido 11 cachorritos. Tanto ellos como la mami están perfectos”.

La fotografía ha recibido muchos comentarios donde los demás usuarios reaccionan con alegría ante esta noticia y le dan las gracias a Mónica por la adopción de la perrita. Además, ha confirmado que espera que el resto de cachorritos puedan ser dados en adopción también y que puedan tener un hogar como su madre.