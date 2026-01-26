Las imágenes de la muerte de Álex Pretti demuestran claramente que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mintió

Los padres del enfermero asesinado en Mineápolis se enteraron de su muerte por la televisión: "Fue atacado por los matones asesinos del ICE"

En Washington, por primera vez y tras lo ocurrido en Minnesota, Donald Trump se replantea revisar lo ocurrido con su política migratoria. De hecho, se ha mostrado abierto por primera vez una retirada de los agentes migratorios en algún momento, y asegura que están revisando lo ocurrido. Trump no ha condenado lo ocurrido y su Gobierno está recibiendo duras críticas del Congreso, también desde el lado republicano, que piden una investigación independiente. Mientras, los demócratas hablan de asesinato y creen que se ha producido una clara violación de la Constitución del derecho a la protesta y a portar armas y piden dimisiones inmediatas.

"Llego para causar el máximo daño posible y matar a agentes del ICE". Eso afirma la Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem,. Pero las imágenes de la actitud de Alex Pretti la desmienten. El joven no opone resistencia ante los empujones de un agente y graba en mitad de la calle con un móvil, aunque ella dice que se acercó y agredió a los agentes con un arma de 9 mm.

Las imágenes muestran a Alex con chaquetón marrón en el momento de máxima tensión y cómo se interpone cuando un agente golpea a otra manifestante y desde varias perspectivas se ve cómo le arrojan gas pimienta.

Alex no saca en ningún momento un arma, se resiste, eso sí, hasta que los agentes le tiran al suelo y le reducen. Hasta siete hombres le inmovilizan. Uno de ellos con chaquetón gris se acerca. Se agacha y rebusca en los bolsillos del joven inmovilizado hasta que saca un arma y con ella en la mano abandona el lugar de la melé. Álex intenta incorporarse y es cuando suena el primer disparo. En ese momento ya no puede defenderse, está desarmado y a ese primer disparo le siguen otros nueve.

Disparos, dice la Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, que fueron en defensa propia mientras acusa al joven de cometer terrorismo doméstico. Las imágenes muestran todo lo contrario. Los padres de Álex piden justicia y que el Gobierno diga la verdad, que su hijo era un buen hombre. Se han difundido imágenes de cómo despedía hace un año a un veterano de guerra al que había cuidado. Era enfermero de cuidados intensivos y solo tenía 37 años.

La carta de los padres de Álex: "Era un buen hombre, intentó proteger a una mujer"

"Estamos desconsolados, pero también muy enfadados. Alex era una persona de buen corazón que quería mucho a su familia y amigos, y también a los veteranos estadounidenses a quienes cuidaba como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No uso la palabra 'héroe' a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer", añaden.

"Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza, intentando proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo, mientras le rociaban gas pimienta. Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias".

El líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha pedido este domingo al Partido Republicano que rechace el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, tras la muerte de dos estadounidenses a mano de agentes federales en el estado de Minnesota, lo que amenaza con provocar el cierre parcial del Gobierno.

"Los atroces asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en las calles de Minneapolis deben llevar a los republicanos a unirse a los demócratas para reformar el Servicio de Control DE Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Protección Fronteriza con el fin de proteger al pueblo", ha manifestado en un comunicado en el que ha defendido que los ciudadanos "deben estar a salvo del abuso de su propio Gobierno".

La propuesta de Schumer llega después de que se haya comprometido, junto a otros compañeros demócratas como Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, a votar en contra de la financiación para el Departamento de Seguridad, la cartera dirigida por Kristi Noem, en una votación que tendrá lugar la próxima semana en la Cámara Alta estadounidense tras el mortal tiroteo a Alex Pretti.

La ley de financiación estaría incluida en un paquete legislativo más amplio junto con otros proyectos clave para el funcionamiento de la administración federal, por lo que la negativa demócrata podría suponer el cierre parcial del Gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del próximo viernes 31 de enero.

Pretti, un enfermero estadounidense, murió el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las autoridades federales destacan que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelan al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, y aunque Pretti tenía licencia para armas, lo que portaba en la mano derecha y que se puede ver en las imágenes de los vídeos publicados sobre lo ocurrido sería su teléfono móvil, han explicado los padres del fallecido.

"Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda, sin nada, para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta", han relatado Michael y Susan Pretti en un comunicado difundido en redes sociales.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".