Graciela Rodríguez 01 FEB 2026 - 18:54h.

El historial delictivo de Marius Borg se conoció hace un par de años cuando lo detuvieron por haber agredido a su pareja

La princesa Mette-Marit de Noruega se someterá a un trasplante de pulmón a causa de su enfermedad: los detalles

El martes empieza un juicio histórico en Noruega. El hijo de la princesa de Marit, Marius Borg Høiby, 29 años, fruto de una relación anterior al príncipe Haakon, se enfrenta a 38 acusaciones penales, entre ellas cuatro violaciones, amenazas, maltrato y acoso a la Policía.

No es un royal, pero tambalea la popularidad de la monarquía noruega. El historial delictivo de Marius Borg, el hijo que la princesa Mette-Marit tuvo antes de casarse con el futuro rey, se conoció hace un par de años cuando lo detuvieron por haber agredido a su pareja.

La noche anterior hubo una discusión, él había consumido alcohol y cocaína. A raíz de ese episodio violento salieron a la luz más: violó presuntamente a cuatro mujeres mientras dormían o estaban ebrias. A algunas las grabó y la semana pasada se completó su expediente delictivo con otro cargo.

Podría estar una década en la cárcel

Lo pillaron en 2020 con más de tres kilos de cocaína en una mochila. Violación, maltrato y tráfico de drogas que le pueden llevar a la cárcel hasta una década o incluso 16 años si le condenan por los delitos más graves. En total, son 38.

Un juicio largo hasta finales de marzo y muy mediático en el que no estará su madre. Mette-Marit y Haakon empiezan un viaje al extranjero el mismo martes. El príncipe reconocía hace unos días que Marius es parte de su familia y le quieren, pero que, como un ciudadano noruego más, no está por encima de la ley.