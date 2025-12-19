La Casa Real de Noruega ha emitido un comunicado sobre el delicado estado de salud de la esposa del príncipe heredero Haakon

La princesa noruega Mette-Marit suspende toda su agenda por problemas de salud

Última hora sobre el delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit de Noruega. La esposa del príncipe heredero, Haakon, se someterá a un trasplante de pulmón debido a la enfermedad que padece desde 2018, la fibrosis crónica, que le ha obligado en los últimos años a ausentarse de sus obligaciones institucionales en repetidas ocasiones.

Tal y como ha comunicado la Casa Real de Noruega, este pasado otoño se le realizaron varias pruebas que muestran una "clara evolución negativa" en la salud de la princesa heredera. Por lo tanto, los médicos del Rikshospitalet han iniciado los preparativos para evaluar un trasplante de pulmón.

"Nos acercamos al momento de realizar un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios para que sea posible cuando llegue ese momento. Aún no se ha decidido cuándo la princesa heredera entrará en lista de espera para un trasplante de pulmón". Así lo ha afirmado Are Martin Holm, jefe de departamento y profesor del Departamento de Neumología del Rikshospitalet.

Desde Palacio aseguran que Mette-Marit necesita "más entrenamiento adaptado, descanso y recuperación", pero que, al mismo, tiempo tiene un "fuerte deseo" de seguir trabajando.

Por ello, el programa de la princesa se adaptará para que su estado de salud y su función oficial se puedan compaginar "de la mejor manera posible".

La salud de Mette-Marit de Noruega

A Mette-Marit se le diagnosticó en 2018 una variedad "poco común" de fibrosis, una dolencia que provoca la cicatrización del tejido pulmonar, dificultando la respiración y reduciendo la capacidad pulmonar, después de ser sometida a varias pruebas en el Hospital del Reino de Oslo.

La Casa Real había indicado entonces que sería tratada en ese centro en colaboración con médicos del extranjero y que, al ser diagnosticada la enfermedad en un estadio temprano, el pronóstico era "favorable".

Fue a principios del pasado mes de marzo cuando la Casa Real noruega informó que la condición de Mette-Marit había empeorado, requiriendo más descanso y una reducción en sus compromisos oficiales.

El comunicado señalaba que la princesa experimenta molestias diarias que influyen en su capacidad laboral y que su estado de salud varía más rápido que antes, lo que puede provocar cambios frecuentes en su programa. Este 2025, se ha visto obligada a cancelar su agenda en dos ocasiones debido a su estado de salud.

A lo largo de estos últimos años, la princesa ha hecho frente a síntomas diarios que afectan su capacidad para desempeñar sus funciones, lo que la ha llevado a cancelar o modificar su agenda en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en septiembre de 2022, ya tuvo que abandonar un acto en el Centro de Mujeres de la Cruz Roja Stella debido a los efectos secundarios de su medicación.

Su enfermedad ha llevado a la institución a adaptar sus compromisos y a ser transparentes con el público sobre su estado de salud.

Los problemas judiciales de su hijo Marius

Esta noticia llega en medio de los problemas judiciales que afronta su primogénito, Marius Borg, fruto de una relación anterior de la princesa.

Marius está acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro cargos de violación, violencia doméstica, amenazas y daños físicos, y se trata de uno de los casos más graves que ha afectado a la familia real noruega en décadas.

Los medios locales han seguido minuciosamente los acontecimientos que rodean a la vida del primogénito de la princesa heredera quien, aunque no tiene título real ni forma parte oficial de la Casa Real, ha crecido muy cerca del círculo monárquico.

El 3 de febrero de 2026 dará comienzo en el Tribunal de Distrito de Oslo un juicio que se prolongará seis semanas.