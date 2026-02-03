Tusk ha señalado que cada vez más prensa internacional apunta al papel de Rusia en la trama

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha apuntado este martes que los servicios de Inteligencia rusa estarían implicados en la red pedófila vinculada al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Cada vez más comentaristas y expertos suponen que es muy probable que se tratara de una operación del KGB ruso, el llamado 'honey trap', una dulce trampa tendida a las élites del mundo occidental, principalmente de Estados Unidos", ha afirmado el líder polaco en declaraciones antes de una reunión del consejo de ministros, recoge la emisora Polskie Radio.

En este sentido, Tusk ha señalado que cada vez más prensa internacional apunta al papel de Rusia en la trama, incidiendo en que el "escándalo pedófilo sin precedentes fue coorganizado por los servicios especiales rusos".

Países del este de Europa como lugar de captación de víctimas

Precisamente la reunión del gabinete polaco acordará un equipo de trabajo específico para tratar los posibles tentáculos de la trama en el país, después de que en los documentos del difunto pederasta aparecieran países del este de Europa como lugar de captación de víctimas.

Tusk ha afirmado que el Estado polaco no permitirá que se minimice ningún posible caso de abuso de niños polacos y avanzó que las autoridades tomará medidas para que los responsables sean perseguidos eficazmente, apuntando a que si fuera necesario, Varsovia solicitará a Estados Unidos el acceso a aquellos archivos que no hayan sido revelados y que "puedan referirse a posibles víctimas polacas o a rastros polacos" en el caso.

"Pediré tanto a los fiscales como a los servicios especiales un análisis muy detallado, rápido y riguroso, archivo por archivo, de cada documento que esté actualmente disponible en el dominio público", ha asegurado, tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de los archivos Epstein aprobada por el Congreso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el expresidente Bill Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.