Una fuente de inteligencia confesó al Daily Mail que Epstein dirigía "la operación de trampa de miel más grande del mundo" en nombre de la KGB.

La pregunta de la princesa Mette-Marit a Epstein tras ver "mujeres desnudas" en el ordenador de su hijo

Compartir







Crece la teoría de que Epstein era un espía de la KGB y del Mossad, que utilizaba las fotografias y los videos para chantajear a personajes poderosos. Desde luego, las 9.000 referencias a Moscú, y el millar documentos en los que sale Vladimir Putin pueden ser inquietantes y su final, suicidado en la cárcel de una manera poco clara, añade suspicacias a todo lo relaciones en torno a su figura.

Las nuevas revelaciones dan crédito a las afirmaciones incendiarias hechas por altos funcionarios de seguridad: que Epstein estaba trabajando en nombre de Moscú, y posiblemente de Israel, cuando facilitó citas para algunos de los hombres más poderosos del mundo. Y es que la lista de contactos del depredador sexual y pedófilo no para de crecer.

PUEDE INTERESARTE Publican más de tres millones de páginas de los archivo Epstein y aseguran que no protegen a ningún hombre, ni siquiera a Trump

Una fuente de inteligencia confesó al Daily Mail que Epstein dirigía "la operación de trampa de miel más grande del mundo" en nombre de la KGB cuando conseguía mujeres para su red de asociados aunque no hay evidencia documental que vincule a Putin y sus espías directamente con las actividades ilícitas de Epstein.

El Príncipe Andrés, de nuevo bajo el foco

Los nuevos documentos de Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos siguen haciendo temblar a la Casa Real Británica. El Príncipe Andrés vuelve a estar en el ojo del huracán con nuevas fotos que le dejan en mal lugar y le señalan. También correos en los que le prometen enviarle a una joven de 26 años a Londres.

Si hay clases de depredadores sexuales Jeffry Epstein se declaraba de nivel uno. El más bajo, según cuenta en una entrevista sin fecha. Algo que no deja de sorprender tras todo el material publicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo último ha inspirado la denuncia de otra mujer que asegura que Epstein la envio a Lodres a pasar un fin de semana con el principe Andrés. Después de ver las fotos con mujeres en el apartamento de Epstein en Nueva York, el propio gobierno británico ha pedido que el hermano del Rey acuda a declarar a Estados Unidos.

Peter Mandelson, exprimer ministro británico, señalado

El caso ha precipitado también la baja del Partido Laborista del ex ministro Peter Mandelson. Además de fotos en situacion comprometida, en los archivos figura que recibió 75.000 dolares de Epstein cuando era diputado. "Este fin de semana se me ha vinculado de nuevo con el comprensible escándalo en torno a Jeffrey Epstein y lo lamento", ha declarado en una misiva remitida a la secretaria general de la formación, Hollie Ridley, de la que se ha hecho eco la BBC. "No deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi afiliación al partido", ha indicado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pese a ello, Mandelson ha mantenido que las acusaciones en su contra son "falsas" y que no tiene "constancia ni recuerdo" de "pagos financieros de hace 20 años", si bien ha afirmado que precisan de su "investigación", en alusión a los tres pagos de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias de Epstein en el banco JP Morgan en los que figura como beneficiario.

Esta última ronda de archivos publicados también incluye una fotografía en la que el también exministro para Irlanda del Norte en el primer mandato de Tony Blair aparece de pie en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro ha sido ocultado. "No puedo identificar el lugar ni a la mujer, y no puedo imaginar cuáles fueron las circunstancias", ha alegado Mandelson en declaraciones paralelas también recogidas por BBC.

En las mismas, el exembajador británico ha mostrado su arrepentimiento por "haber conocido a Epstein" y por no interrumpir su vínculo pese a la condena por abuso sexual y tráfico de menores. Horas después, ha querido "aprovechar" la misiva a la secretaria general laborista para "reiterar sus disculpas a las mujeres y niñas cuyas voces deberían haber sido escuchadas desde hace mucho tiempo".

El presidente del Comité Noruego del Nobel también sale en los papeles de Epstein

En los archivos de Epstein también aparece el nombre del ex primer ministro Thorbjorn Jagland, actual miembro del Partido Laborista y quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa, así como presidente del Comité Noruego del Nobel.

"He estado en Tirana. Unas chicas extraordinarias. Voy a Jordania, Palestina e Israel. Vuelvo el jueves", reza un correo electrónico fechado el 25 de mayo de 2012 y enviado a Epstein por parte de Jagland, que planeaba incluso visitar la isla del magnate con su familia.

Los documentos también revelan conversaciones entre ambas personalidades sobre préstamos para la compra de viviendas y otros mensajes de carácter privado. Jagland ha defendido con anterioridad que sus contactos con Epstein formaban parte de una "actividad diplomática normal".

Fuentes del Consejo de Europa han confirmado al diario 'Verdens Gang' que Epstein visitó la residencia de Jagland en Estrasburgo al menos dos veces, y que este se alojó en las viviendas del magnate en París y Nueva York en varias ocasiones.

El presidente del Foro Económico Mundial relacionado con Epstein

Borge Brende, exministro de Exteriores y actual presidente del Foro Económico Mundial desde 2017 también aparece en los documentos, donde intercambia mensajes y correos electrónicos con Epstein en tono amistoso. Los documentos también muestran que permanecieron en contacto hasta poco antes de que Epstein fuera arrestado en 2019.

El extitular de Exteriores cenó con el influyente multimillonario en su apartamento de Nueva York en septiembre de 2018, si bien ha declarado recientemente que desconocía su pasado criminal y que lamenta no haberlo investigado más a fondo, al igual que Mette-Marit.

En los archivos también aparecen otros nombres, como el del exministro Terje Rod-Larsen --quien admitió haber tenido una relación financiera con Epstein--, y su esposa, Mona Juul, quien fue embajadora de Noruega ante Naciones Unidas. En los mensajes se menciona además al vicepresidente del Comité Nobel, Asle Toje.

Mette Marit y su estrecha relación con Epstein: "Paris es bueno para el adulterio"

A otro miembro de la realeza a la que salpican los documentos de Epstein es a la futura reina de Noruega, a Mette Marit. Según los documentos, tenían una relación muy cercana y tuvieron bastantes encuentros cuando él ya tenía muy mala imagen. Y esa mala imagen la contamina ahora a ella. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha instado a los implicados en los papeles de Epstein a "revelar la verdad sobre lo sucedido". "Los mencionados deberían aportar buenas respuestas", señaló durante el fin de semana en declaraciones a la prensa.

La Casa Real ya se disculpó en 2019 por los contactos entre Epstein y la princesa heredera, aludiendo a que no estaba al tanto de su pasado y que las comunicaciones entre ambos se interrumpieron en 2013, en parte porque el magnate estadounidense estaba "tratando de aprovecharse" de esa relación.

La difusión de correos electrónicos deja claro que la relación entre ambos era cercana, puesto que la princesa heredera le contaba confidencias sobre su familia, le hacía recomendaciones de libros, y se felicitaban los cumpleaños y hablaban sobre sus problemas de salud, incluyendo su tabaquismo. Epstein le recomendó un dentista para hacerse un blanqueamiento dental.

Mette Marit tuvo relación con Epstein hasta el año 2013, cuando ya en 2006 se conocían las primeras denuncias por abuso sexual y fiestas con menores. Y, aun así, Mette Marit intercambia cientos de mensajes con él que denotan un grado de intimidad alto. En uno, ella afirma que "Paris es bueno para el adulterio". Y en otro le pregunta si considera apropiado recomendar a su hijo de 15 años que ponga una imagen parecida a esta, de dos mujeres desnudas con tablas de surf, como salvapantallas del ordenador. Extraña la pregunta pero sobre todo que se la haga a Epstein, como si fuera el confesor de la corte. "Déjale decidir. Una madre debería mantenerse al margen", respondió él.

Tras la difusión de los más de tres millones de archivos el pasado viernes, Mette-Marit indicó en un comunicado que "demostró falta de criterio" y que debe "asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué clase de persona era". Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de menores.

La Casa Real ha rectificado recientemente y ha precisado que el último contacto escrito entre ambos tuvo lugar en 2014.