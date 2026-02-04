Tres hermanas de 12, 14 y 16 años mueren tras saltar de un noveno piso porque sus padres les quitaron el móvil

Fanáticas de la cultura coreana, las menores no soportaron la restricción del móvil ordenada por sus padres.

Así afectan las redes sociales al cerebro de los adolescentes: "La ansiedad, la depresión y el riesgo suicida se ven multiplicados"

La adicción a los teléfonos móviles es una realidad y un riesgo para la salud mental de los menores y adolescentes. Recientes estudios hablan ya de que genera aún más adicciones a edades tempranas que las drogas, el alcohol y el tabaco. Esta realidad ha provocado ya que en Europa- y más recientemente en España- se abra el debate sobre el control de los móviles y su acceso a edades tempranas y también el impacto que de las redes sociales. Un debate complicado, porque apartar a los menores de ese compañero que se ha convertido el móvil -para muchos de ellos, paradójicamente, el epicentro de su vida y de su ocio- puede tener graves consecuencias.

Es lo que ha ocurrido en la India, pero no es un suceso aislado. El Daily Mail informa de una nueva tragedia en la que tres hermanas menores de edad saltaron al vacío desde el balcón del noveno piso de su casa después de que sus padres les confiscaran sus teléfonos.

Las hermanas, Pakhi, de 12 años, Prachi, de 14, y Vishika, de 16, cerraron la puerta de su cuarto con pestillo y saltaron por la ventana una por una. Cuando los padres derribaron la puerta ya era tarde. La tragedia se había consumado.

No se sabe a ciencia cierta si fueron las tres las que se lanzaron por propia voluntad o si dos de ellas cayeron al intentar sujetar a la otra. Lo que sí se sabe es que las tres estaban tan obsesionadas con la cultura coreana (incluidas las películas, la música y las series de televisión) que habían adoptado nombres coreanos.

"Durante los últimos días, se les había negado el acceso a un teléfono móvil, una restricción que parecía haberles afectado", dijo el comisario adjunto de policía, Nimish Patel.

Una nota de suicidio de ocho páginas

La policía también encontró una nota de suicidio de ocho páginas, escrita en las páginas de un diario de bolsillo. Su devastado padre, Chetan Kumar, describió lo que había leído. "Papá, lo siento, Corea es nuestra vida, Corea es nuestro mayor amor, digas lo que digas, no podemos renunciar a ella. Por eso nos matamos"- "Esto no debería pasarle a ningún padre ni a ningún niño", decía un conmocionado padre.

La nota también decía: "Intentaste distanciarnos de los coreanos, pero ahora sabes cuánto amamos a los coreanos".

La adicción de las menores con el móvil comenzó durante la pandemia de covid - sus efectos sobre la salud tanto física como mental en un amplio sector de la población en todo el mundo están saliendo a luz ahora-. Y la adicción a los móviles, esos compañeros inseparables de nuestros niños desde que son bebés muestran ya sin tapujos su lado oscuro. El dilema ahora, es cómo controlar su uso sin devastadoras consecuencias.