Antoni Mateu 04 FEB 2026 - 10:15h.

España se suma a la lista de países que regulan el acceso a las redes sociales en franjas de edad determinadas

El papel de los padres, clave en el acceso de los menores a las redes sociales: el 41% de los niños de 10 años ya tiene un móvil

Tras Australia y Francia, ahora es España el país que da el paso de prohibir el acceso a las redes sociales a ciertas franjas de edad. En nuestro caso son los 16 años los que se marcan como el límite de edad de cara al acceso.

Sin embargo, solo se ha anunciado la medida, pero sin entrar en los detalles técnicos o de tiempos en los cuales esto va a funcionar. En este sentido, voces expertas en informática y ciberseguridad dilucidan algunas de las cuestiones más elementales al respecto de esta normativa.

¿Será posible saltarse los controles de acceso? ¿Qué medidas de entrada nos podremos encontrar? ¿Qué sucede con las cuentas que ya existen? José María Fachado, quién es responsable de ciberseguridad de i3e detalla estos asuntos en 'Informativos Telecinco'.

¿Podrían los menores burlar los controles de acceso?

Uno de los primeros aspectos que el experto dilucida: el poder entrar una vez la prohibición esté activa. Aquí varias son las dimensiones que explora, siendo una de ellas el reconocimiento facial, "aunque con un margen de error puede dificultar mucho el burlar al sistema".

Sin embargo, Fachado pone encima de la mesa a las VPN como 'bypass': "Estas permiten acceder como si nos conectásemos desde otro país en el que no hay estas restricciones".

La colaboración de los adultos, en el punto de mira

También alude al "aspecto social": "Los adultos pueden permitir a sus hijos acceder a redes, incluso colaborando a la hora de aportar su documentación o ponerse en frente del reconocimiento facial". Por el momento, sin los detalles públicos, también remarca que "se tendrá que ver cómo se aborda este aspecto legalmente", para no dejar grietas abiertas.

Y de los usuarios, a las plataformas. "Las redes deben revisar sus políticas y actualizarlas constantemente para dificultar el acceso, similar a lo que ocurre con las plataformas de streaming", explica Fachado.

De cara a estas explica que "constantemente deben revisar las políticas y listas de VPN para evitar el acceso a contenido no permitido en ciertos países y evitar infracciones de la propiedad intelectual". Si esto se aplica a las redes sociales, "se dificulta e incomoda el uso de VPN".

¿Y qué medidas de entrada nos podemos encontrar?

Aquí se expone el hecho de que "la gran mayoría tendremos que demostrar nuestra edad en nuestros perfiles". En cuanto al método, este pasa por utilizar "alguno de los que apruebe el Gobierno", aunque por el momento no se conocen.

En el caso de que no verifiquemos nuestra edad, "de no hacerlo en el tiempo estipulado las cuentas serán bloqueadas para finalmente ser borradas", remarca Fachado.

¿Cómo sería posible verificar nuestra edad en redes sociales?

Una vez que la regulación entre en escena -fecha que todavía no se conoce-, el directivo de i3e da a conocer algunas de las formas por las que los usuarios tendríamos que verificar nuestra identidad.

La primera, "como sucede en otros países", es presentar nuestro DNI o documento legal de identidad. También pone el foco en el reconocimiento facial. Sin embargo, aquí el experto incide en que "tiene un margen de error de hasta tres años, por lo que se podría llegar a bloquear por error a alguien mayor de edad".

En un escenario más futuro, "se pude plantear el pasaporte digital o las llaves de acceso como el DNI electrónico. Sin embargo, actualmente, en España su uso no está muy extendido", concluye.