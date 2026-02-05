Ernesto Poveda, el español que dijo no al dinero de Epstein al conocer sus delitos con menores

Ernesto y Manuel Clavel perdieron un trabajo y salvaron su reputación.

Sale a la luz el testamento de Jeffrey Epstein que repartió su fortuna con su novia Karyna Shuliak y otras 40 personas

A Epstein hoy no le conocía nadie. Gran parte de la élite política y económica mundial aparece junto a él entre sonrisa y negocios. Algunos, incluso entre chicas. Pero ahora nadie sabía, todos piden perdón, desconocen las andanzas de Epstein, pese que algunos se seguían viendo con él y tratando cuando ya se conocían sus delitos sexuales con menores.

Ahora, Carlos III intenta apartar de su lado a su hermano Andrés, el primer ministro británico se arrepiente ahora de haber nombrado embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson , que se ha visto obligado a dimitir de todos sus cargos después de que se descubriera su estrecha relación con Epstein y fotos en paños menores. Bill Gates dice que se equivocó, pero que nunca fue a la isla. Trump hace oídos sordos sobre su gran amigo, Putin aparece en los papeles, la corte noruega también sale avergonzada a decir lo siento y Bill y Hillary Clinton se verán obligados a declarar en EEUU por sus relaciones con el multimillonario que murió en extrañas circunstancias en la cárcel. Es un suma y sigue de personalidades señaladas, que no conocían el lado oscuro de su compañero, a veces de aventuras y otras de negocios.

Ernesto Poveda: "No quería recibir dinero de Epstein"

Entre las personas que también tuvieron contacto con él se encuentran dos españoles por motivos profesionales, informan L. Gallardo, R. García, S. Losada . Y un poco de luz aporta Ernesto Poveda, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Laguna le invitaron a participar en un proyecto de investigación de neuropsiquiatría y dijo no a ser financiado por Epstein con más de 19.000 euros por una sola razón. Ética. Como él mismo reconoce, "no quería recibir dinero de una persona que había admitido ya delitos sexuales con menores".

Epstein quería que Manuel reformara su isla

A Epstein también le atrajeron los diseños del arquitecto Manuel Clavel Rojo, de Murcia, que ha trabajado con la élite de la gastronomía y la moda en Dubai, Miami o Nueva York. Quería encargarle la reforma de la isla donde se habían cometido la mayor parte de los abusos sexuales. "Era una persona muy correcta, amable, nada que te pudiera hacer pensar que hubiera el monstruo que estaba detrás. Le llamó en julio t quedaron en verse en otoño, porque Epstein "quería llevarle a la isla para que le diera mi visión. Afortunadamente no llegó a ocurrir". El magante fue encarcelado antes.

