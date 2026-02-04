Carlos III acelera la expulsión de su hermano Andrés de la mansión que disfrutaba en Windsor tras los nuevos datos del caso Epstein.

El expríncipe Andrés, más solo que nunca: totalmente aislado, sin el respaldo de Buckingham y bajo presión para declarar sobre Epstein

El pasado viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un nuevo paquete de documentación sobre el caso, incluidas tres millones de páginas, así como más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes y documentos en los que el presidente Donald Trump aparece mencionado en más de un millar de ocasiones, también lo está Putin y miembros de la casa real Noruega, exmiembros del Gobierno británico y la Casa Real Británica, con el príncipe Andrés, de nuevo, como protagonista.

Carlos III acelera la expulsión de su hermano Andrés de la mansión que disfrutaba en Windsor tras los nuevos datos del caso Epstein. Entre otras revelaciones, los documentos muestran que el expríncipe y el pederasta estadounidense contrataron a una striper y la convencieron para que participara en diversos actos sexuales. La mujer les pidió un cuarto de millón de dólares por no revelar ese encuentro.

A eso se suman las denuncias previas de menores, o las imágenes poco gratificantes de él con mujeres. Está Andrés saplicado por doquier por el caso Epstein, pero no es el único miembro de la Casa Real Británica señalado. Su exmujer también aparece en los documentos de Epstein.

Sara Ferguson cierra su entidad benéfica

Sarah Ferguson, la que fuera duquesa de York y mujer de Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, ha anunciado este martes el cierre de su entidad benéfica, Sarah's Trust, tras salir a la luz nuevos correos electrónicos que muestran que mantenía lazos con el delincuente sexual, ahora fallecido, Jeffrey Epstein.

Un portavoz de la fundación --creada en 2020 por la propia Ferguson y con sede en Reino Unido-- ha indicado que, tras "meses de conversaciones exhaustivas", se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es cerrar, según informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC.

La medida ha sido anunciada después de que se hallara correspondencia con Epstein entre los tres millones de documentos sobre el caso publicados recientemente por el Departamento de Justicia. En este sentido, la entidad ha aclarado que abordará su posible reapertura en el futuro, tan solo días después de que se publicaran esos nuevos detalles que apuntan a una amistad con Epstein incluso después de que este hubiera sido condenado por liderar una red de pederastia.

Según la propia página web de la entidad, la fundación se dedica a "apoyar movimientos que luchan contra la crisis medioambiental" para "acabar con los ciclos que perpetúan la pobreza extrema" y la crisis alimentaria.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el expresidente Bill Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.

Los Clinton tendrán que declarar por el caso Epstein

De hecho, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha anunciado este martes que el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013) comparecerán el 27 y el 26 de febrero, respectivamente, en el marco de la investigación en torno al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer ante la última negativa del exmandatario a testificar en el Congreso. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Bill Gates dice que nunca pisó la isla de Epstein

Bil Gates también se ha visto señalado por el caso Epstein. En una entrevista asegura ahora que nunca estuvo en la isla de Jeffrey Epstein y que, aunque cenó varias veces con el pederasta, no participó en encuentros con mujeres. Por su parte, su ex-mujer, Melinda, señala que los nuevos papeles filtrados del caso Epstein le recuerdan a etapas muy dolorosas de su matrimonio con el fundador de Microsoft.